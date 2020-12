Abono Salarial 2020 começa a ser pago na próxima terça-feira (08)

O pagamento do abono salarial 2020/2021 de declarações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2019 acontecem na próxima terça-feira (08). Segundo a Caixa, recebem os trabalhadores que tiveram declarações entregues fora do prazo ou retificadas pelos empregadores até 30 de setembro.

Sendo assim, trabalhadores nascidos entre os meses de julho e novembro e que têm direito ao benefícios recebem a partir do dia 08. Já os que fazem aniversário entre dezembro e junho devem seguir o calendário atual do abono salarial, conforme o mês de nascimento.

Vale lembrar que o valor do abono salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante 2019.

Por fim, confira o calendário de pagamentos do abono salarial 2020/2021, pela Caixa Econômica Federal.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Calendário

O calendário do abono salarial foi atualizado pela Caixa, por causa das declarações RAIS 2019 entregues fora do prazo. Sendo assim, confira a data de recebimento do benefício conforme o mês de nascimento do trabalhador:

Nascidos em julho, agosto, setembro, outubro e novembro: a partir de 08/12

Trabalhadores que nasceram em dezembro: a partir de 15/12

Nascidos em janeiro e fevereiro: a partir de 19/01/2021

Nascidos em março e abril: a partir de 11/02/2021

Trabalhadores que nasceram em maio e julho: a partir de 17/03/2021

Quem tem direito ao abono salarial?

Tem direito ao abono salarial 2020/2021, o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Além disso, as informações dados precisam estar corretos na declaração RAIS ou eSocial, entregue pelo empregador, conforme categoria da empresa.

Por fim, recebem o benefício na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

Como consultar?

Para consultar o benefício e o valor do abono salarial, o trabalhador deve acessar o app Caixa Trabalhador e atendimento Caixa ao Cidadão pelo telefone 0800 726 0207. Mas também, pelo site da autarquia federal (http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/).

Leia também

Abono salarial do PIS/Pasep atrasado será pago em dezembro

Abono salarial PIS/Pasep: saiba o que é e como receber