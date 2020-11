Saque-aniversário FGTS: saiba como antecipar as parcelas

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O saque-aniversário é uma opção que permite que o trabalhador retire anualmente, no mês de seu aniversário, parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Assim, a modalidade passou a funcionar esse ano, e a migração pode ser feita online. Entretanto, ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito à retirada do valor total de sua conta em caso de demissão sem justa causa, ou seja, ao saque-rescisão. Além disso, pode-se antecipar as parcelas do saque-aniversário em até três anos.

Como funciona o empréstimo?

Nesse sentido, o trabalhador pode antecipar até três parcelas do saque-aniversário do FGTS. O valor mínimo para contratação do empréstimo é de R$ 2.000,00. Já a taxa de juros é de 0,99% ao mês. Nota-se, portanto, que se usa o saldo do FGTS como garantia da operação.

Como antecipar as parcelas do saque-aniversário?

Então, para contratar o empréstimo, é preciso primeiro ter aderido à modalidade de saque-aniversário do FGTS. Feito isso, basta acessar o Internet Banking CAIXA e escolher a opção “Crédito”. E depois clicar em “Antecipação de Saque-Aniversário”. Será necessário insetir a assinatura eletrônica e apertar em confirmar. No fim, aparece um comprovante da operação. Por fim, a Caixa bloqueia parte ou todo o saldo na conta do FGTS para fins de garantia a Caixa, e a liberação do dinheiro ocorre 24 horas após a solicitação. As opções para aqueles que desejam antecipar as parcelas são:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil.

Para pessoas físicas, a Caixa Econômica Federal possui a linha de crédito de Antecipação do Saque Aniversário do FGTS. Nele, os trabalhadores que optaram pela modalidade poderão receber as quantias das quais teriam direito neste ano, em relação de 2021 e 2022. A taxa de juros, então, é de 0,99%a.m. Portanto, os trabalhadores podem antecipar cerca de 3 anos de saque, com valor mínimo de contratação de R$ 2.000,00 obtido pela soma dos três Saques Aniversários passíveis de serem antecipados, sendo o valor mínimo por ano de R$ 300,00.

Além disso, o Banco do Brasil possui uma linha de antecipação desses recursos em até três anos. O valor médio por contrato é de R$ 3 mil, segundo a instituição financeira.

Na solicitação da antecipação, o trabalhador deve indicar o banco escolhido como instituição financeira para acesso aos seus dados no FGTS a qualquer momento. Logo após é concedida a permissão pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal, no endereço fgts.caixa.gov.br.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Então, nascidos em janeiro e fevereiro tiveram o início do pagamento em abril, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de junho;

Nascidos em março e abril tiveram o início do pagamento em maio, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 24 de julho;

Aqueles nascidos em maio e junho tiveram o início do pagamento em junho, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 24 de agosto;

Nascidos em julho tiveram o início do pagamento em julho, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de setembro;

Nascidos em agosto tiveram o início do pagamento em agosto, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de outubro;

Aqueles nascidos em setembro tiveram o início do pagamento em setembro, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de novembro;

Nascidos em outubro tiveram o início do pagamento em outubro, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 22 de dezembro;

Nascidos em novembro tiveram o início do pagamento em novembro, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 22 de janeiro de 2021;

Por fim, aqueles nascidos em dezembro tiveram o início do pagamento em dezembro, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 19 de fevereiro de 2021.

