Pix poderá ser usado para recolher FGTS; veja o que muda

Espera-se que o Pix possa ser usado para recolher FGTS a partir de janeiro 2021, mês em deve ser lançado o FGTS Digital. A expectativa é que a integração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ao Pix traga benefícios como agilidade em recebimentos e maior facilidade de conciliação.

“Havendo maior número de instituições aptas a recolher os recursos, espera-se uma diminuição das taxas que o FGTS paga pelo serviço de recolhimento. Em suma, o recolhimento do FGTS com Pix diminuirá custos para o FGTS, o que se reverterá em mais recursos nas contas dos cotistas. ” apontou o Banco Central (BC) em nota no dia 13 de novembro.

A saber, o FGTS Digital será uma plataforma que pretende reunir a arrecadação, apuração, lançamento e cobrança desse fundo. O Ministério da Economia informa que o sistema vai permitir o acompanhamento digital das contribuições pelas empresas.

Essa inclusão faz parte de um movimento do BC, criador do Pix, para ampliar as possibilidades de uso do sistema eletrônico de pagamentos.

Além do recolhimento do FGTS, o regulamento do Pix também passou a permitir que as próprias instituições financeiras realizem e efetuem pagamentos com o sistema. A opção pode ser útil para transações relacionadas obrigações, como é o caso de pagamento de seus fornecedores e impostos.

Como funciona o Pix?

A saber, o Pix começou a funcionar nesta segunda-feira (16) para o público em geral. Ao passo que, entre os dias 03 e 15 de novembro, houve a operação restrita para clientes selecionados.

Através deste meio de pagamentos instantâneos é possível fazer transações por chaves de cadastramento, por QR Code e também por meio de tecnologias de troca de informações por aproximação, como a tecnologia near-field communication (NFC).

As operações são concluídas em alguns segundos e o sistema funciona 24 horas por dias, nos 7 dias da semana.

