Empregadores domésticos devem realizar o cadastro de seus funcionários no sistema do eSocial Doméstico. Através dele, serão geradas as guias de pagamento, que juntam todos os impostos relativos ao empregado doméstico que o patrão tem que pagar, mais o FGTS a ser recolhido, poderá ser impressa a partir de 1º de novembro no portal. Confira como fazer o cadastro:

Como cadastrar o empregador no eSocial Doméstico?

A relação trabalhista ganha validade quando o empregador e doméstica possuem cadastro no sistema. Para o empregador, é necessário informar o CPF e data de nascimento. O primeiro acesso pode ser feito através de um certificado digital ou código de acesso. Assim, o sistema verifica a base de dados do Imposto de Renda e a existência de declaração.

Caso o empregador não tenha feito a declaração do IRPF, serão solicitadas outras informações para gerar o código de acesso: CPF, data de nascimento e título de eleitor. Além disso, após o cadastro, o sistema irá solicitar informações complementares que são opcionais, que inclui:

Opção pelo Registro eletrônico de Empregados;

Indicativo de Situação da Pessoa Física;

Informações de Empresa de Software.

Como cadastrar empregada doméstica no eSocial Doméstico?

Depois de se cadastrar como empregador, então, o sistema disponibiliza na tela de Gestão de Trabalhadores a opção “Cadastrar/Admitir” para incluir novos empregados. Assim, as informações solicitadas são:

CPF;

data de nascimento;

data de admissão;

país de nascimento;

número do NIS (NIT/PIS/PASEP);

raça/cor;

escolaridade;

número, série e UF da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);

endereço de residência do trabalhador;

endereço do local de trabalho;

tipo de contrato (indeterminado ou determinado);

cargo;

salário e periodicidade de pagamento (por hora, dia, semana, quinzena ou mês);

por fim, jornada contratual.

Para consultar os passos concluídos no cadastro, basta ficar atento na linha localizada na parte superior da tela. Os itens em laranja indicam o campo atual, e é possível voltar ou ir para o próximo item.

É possível cadastrar mais de um empregado doméstico?

O empregador pode cadastrar mais de um empregado doméstico, e o procedimento é o mesmo para os outros funcionários, registrados em um mesmo CPF de empregador. Entretanto, a guia do eSocial é gerada uma única vez, somando os tributos em uma única guia e o valor é proporcional aos salários.

O cadastro pode ser feito com data em atraso?

O sistema do eSocial permite que o registro de empregados seja feito com data retroativa. Caso haja atraso no cadastro, o empregador deve inserir a data exata do primeiro dia de trabalho do empregado doméstico.

Da mesma maneira, serão geradas guias retroativas para o recolhimento dos tributos. Além disso, serão acrescidas de multa, com 0,33% por dia de atraso, que devem ser quitadas de uma única vez.

