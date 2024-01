Salário comercial 2024 vai aumentar ? Veja valor

Com o aumento do mínimo no começo do ano, o salário comercial de 2024 também ter um aumento. O montante vai virar de estado para estado, e o DCI traz a explicação de como esse pagamento é calculado, quem tem direito a recebê-lo e quais são os setores comerciais aptos ao valor.

Qual o valor do salário comercial em 2024?

Uma pesquisa realizada pelo Salario.com.br, com base em instrumentos coletivos registrados no MTE, revela que o valor médio do salário comercial para 2024 em todo o Brasil é de em R$ 1511,74. O valor já é 1.95% maior que a média do ano passado, mas isso não tem relação com o salário mínimo.

Esse valor, no entanto, pode variar em cada região do país, visto que é estabelecido a partir de acordos, convenções e dissídios coletivos dos comerciários nos principais centros econômicos brasileiros. Como não há uma padronização, é comum que uma mesma função tenha uma grande variação salarial de acordo com a região e o cargo exercido por cada funcionário.

No cálculo do salário comercial pode ser calculado considerando o aumento real do Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação do ano anterior, além do que é estabelecido pela legislação sindical e trabalhista

Os sindicatos cada estado possui um sindicato próprio que estabelece uma média salarial. Os profissionais que atuam nos segmentos de atacado, comércio e varejo possuem o direito ao salário comercial, conforme estabelecido pela legislação sindical e trabalhista de cada estado.

Quem recebe o salário comercial?

Recebem o salário comercial as pessoas que trabalham no setor comercial, tanto no varejo quanto no atacado. Veja alguns exemplos de cargos comerciais abaixo:

Atendente

Auxiliar contábil

Auxiliar de caixa

Auxiliar de seção

Balconista

Caixa

Cartazista

Conferente

Controlador de estoque

Empacotador

Encarregado de armazém

Encarregado de atendimento

Fiscal de caixa

Fiscal de loja

Fiscal de segurança

Frentista

Gerência comercial

Gerente de departamento

Gerente de loja

Gerente geral

Inspetor de segurança

Promotor de vendas

Recepcionista

Repositor

Segurança

Supervisor de frente de caixa

Supervisor de loja

Vendedor

Zelador

Já os setores do comércio que são considerados para a divulgação dos valores dos salários comerciais são, entre outros:

Supermercados, mini-mercados, mercearias e armazéns;

Comércio varejista e atacadista de móveis;

Comércio varejista e atacadista de produtos farmacêuticos;

Comércio de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal;

Comércio de automóveis novos e usados;

Comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário;

Comércio varejista e atacadista de calçados;

Lojas de departamentos ou magazines;

Comércio varejista e atacadista de materiais de construção;

Padarias e confeitarias;

Comércio de Carnes – Açougues;

Etc.

O que é o salário mínimo comercial?

O salário comercial é o pagamento feito aos trabalhadores que atuam no setor comercial, tanto no varejo quanto no atacado. É uma das principais faixas salariais do mercado de trabalho e é ajustado anualmente.

O valor mínimo varia de acordo com cada segmento do comércio e as empresas têm a autonomia de estabelecer o salário mensal que seus colaboradores irão receber pela carga horária trabalhada. O salário comercial é definido anualmente, sendo influenciado por fatores como o salário mínimo e o desempenho financeiro do comércio local.