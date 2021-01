Veja como calcular o salário líquido em apenas 3 passos

Para trabalhadores com carteira assinada há o registro do salário nominal, ou bruto. No entanto, o cidadão não recebe exatamente esse valor. Deve receber o salário nominal, que nada mais é do que o salário bruto com os descontos devidos. Há os descontos obrigatórios e os opcionais, bem como os valores variam de acordo com a situação do trabalhador. Para calcular o salário líquido é preciso levar em consideração esses fatores.

Como calcular o salário líquido em 2021?

Ao ter em mãos todos os descontos e benefícios que recebe, é simples calcular o salário líquido em 2021. Conhecendo os valores descontados no holerite, basta subtrair do salário bruto, e o resultado será a remuneração a ser de fato recebida no mês, ou seja, o salário líquido.

Entre os descontos, podemos citar a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Imposto de Renda. Além de itens como plano de saúde, vale-transporte e contribuição sindical. Saiba como calcular esses descontos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Passo 1: desconto do INSS

O desconto do INSS sobre o salário bruto deve ser feito primeiro. Nota-se que a contribuição à Previdência Social é obrigatória aos trabalhadores de carteira assinada e garante a aposentadoria, além de outros benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Essa contribuição é feita de modo progressivo. Sendo assim, quanto maior a remuneração do funcionário, maior a alíquota de desconto. Veja a tabela de recolhimento para 2021 e use a que se encaixa em seu salário bruto:

Para quem recebe um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100: alíquota de 7,5%

Salário a partir de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,45: alíquota de 9%

Remuneração a partir de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22: alíquota de 12%

Remuneração a partir de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57: alíquota de 14%

Essa tabela vale para empregados com carteira assinada, trabalhadores domésticos e trabalhadores avulsos. Nota-se ainda que, com o desconto progressivo, não se cobra apenas uma alíquota sobre a remuneração, mas sim sobre a parte do salário que se encaixa em cada faixa de recolhimento. Essa regra passou a valer a partir da reforma da Previdência, que entrou em vigor em novembro de 2019.

Para começar a calcular o salário líquido, por exemplo, para o trabalhador que recebe o salário de R$ 1.500, deverá ter o desconto de 7,5% sobre R$ 1.100 na primeira faixa de contribuição, o que resulta em R$ 82,50. Depois, deve descontar mais 9% sobre os R$ 400 restantes, o que é igual a R$ 36. No total, serão descontados R$ 118,50.

Passo 2: desconto do Imposto de Renda

Depois de verificar o desconto do INSS, o próximo passo para calcular o salário líquido em 2021 é conferir o desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que se trata de outra obrigação tributária. Ele funciona como uma antecipação do Imposto de Renda e deve ser retido pelo empregador.

Ademais, o desconto incide depois da dedução do INSS. Então veja a tabela de desconto do IRRF de acordo com a faixa salarial:

Para salário de até R$ 1.903,98: trabalhador está isento do desconto do IRRF

Salário a partir de R$ 1.903,99 até R$2.826,65: alíquota de 7,5%

Salário a partir de R$ 2.826,66 até R$3.751,05: alíquota de 15%

Salário a partir de R$ 3.751,06 até R$4.664,68: alíquota de 22,5%

Salário acima de R$4.664,68: alíquota de 27,5%

Passo 3: termine de calcular o salário líquido

Em seguida, é preciso verificar outros descontos que serão feitos no salário bruto para calcular o salário líquido, entre eles podem estar:

Plano de saúde;

Vale-transporte;

Contribuição sindical.

Ao verificar esses valores, basta subtrair do salário bruto, já contando com os descontos do INSS e do Imposto de Renda. O resultado final será o salário líquido.

Leia também: