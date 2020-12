Confira passo a passo de como calcular o imposto de renda mensal

É possível calcular o imposto de renda na folha de pagamento. O imposto de renda mensal ou Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é aquela “antecipação” do pagamento do tributo, por meio de desconto no salário. Esse recolhimento é declarado ao fim do ano. Então, se verifica o que ainda está devido ou se a pessoa tem direito à restituição.

O IRRF é uma obrigação das empresas em determinados casos. Sendo assim, o funcionário não pode escolher entre pagar ou não o tributo. Ao passo que a empresa deve fazer a retenção no pagamento mensal.

O desconto do imposto ocorre todos os meses, e é ainda maior em meses com 13º salário e férias, em que a remuneração sobe. Ademais, os valores retidos pela empresa devem ser enviados à Receita Federal, sendo descritos em um informe de rendimentos entregue ao trabalhador no início de cada ano.

Como calcular o imposto de renda mensal?

Para calcular o imposto de renda a ser descontado na folha de pagamento, é necessário saber o salário bruto do empregado, pois esse valor é usado como base para o cálculo. Para ter esse valor se deve somar os vencimentos devidos e depois subtrair os descontos do INSS. Veja o passo a passo.

Passo 1: somar os vencimentos

Os vencimentos se referem aos valores pagos pela atividade realizada em um emprego, sem considerar os benefícios adicionais. Ao passo que, a determinados valores que devem ser adicionados à conta do salário base para se chegar ao salário bruto de cada mês. Veja alguns:

Horas extras;

Descanso semanal remunerado;

Adicional noturno.

Passo 2: descontar valor do INSS

Em seguida, para calcular o imposto de renda mensal também é necessário indicar o desconto da contribuição à Previdência Social. Para chegar ao valor do salário bruto se deve subtrair os descontos feitos ao INSS. Os quais variam de acordo com a faixa salarial.

Passo 3: finalize o cálculo

Com o resultado do salário bruto é possível calcular qual será o desconto do imposto de renda mensal. Veja qual conta deve fazer:

Salário bruto x porcentagem de contribuição = valor a ser descontado para o IRRF

