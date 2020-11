Saiba como transferir o Pasep para outro banco gratuitamente com o TED

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Trabalhadores beneficiados pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) agora podem transferir valores recebidos no Banco do Brasil para outras instituições financeiras ou bancos através do TED, sem qualquer custo.

Como transferir o Pasep para outro banco?

No Pasep, o Banco do Brasil é responsável pela gestão e repasse dos valores para os servidores públicos conforme o calendário. Os recursos do Pasep também podem ser transferidos para outros bancos ou instituições financeiras. Segundo o Banco do Brasil, cerca de 1,6 milhão de beneficiários do Pasep não são correntistas do BB e serão beneficiados pelo TED sem custo. Para isso, basta:

Acesse o site oficial do Banco do Brasil no endereço do Pasep; Clique em “Consulte seu Pasep”; Insira informações como número de inscrição do benefício ou CPF e data de nascimento; Peça a transferência bancária no valor do abono por TED, de acordo com o calendário de pagamento estabelecido pelo governo, para qualquer conta bancária que você seja titular.

Aqueles que não possuem acesso à internet podem fazer o pedido em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil. Assim, aqueles que já possuem conta no BB recebem automaticamente na conta-corrente aberta em seu CPF, desde que possua saldo positivo e esteja ativa.

Calendário de pagamentos do PASEP 2020/2021

Final de inscrição 0: receberam a partir de 16 de julho de 2020;

Final de inscrição 1: receberam a partir de 18 de agosto de 2020;

Número final de inscrição 2: receberam a partir de 15 de setembro de 2020;

Final de inscrição 3: receberam a partir de 14 de outubro de 2020;

Final de inscrição 4: receberão a partir de 17 de novembro de 2020;

Número final de inscrição 5: receberão a partir de 19 de janeiro de 2021;

Final de inscrição 6 e 7: receberão a partir de 13 de fevereiro de 2021;

Por fim, final de inscrição 8 e 9: receberão a partir de 17 de março de 2021.

Quem tem direito aos saques do Pasep?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em resumo, os trabalhadores são inscritos automaticamente no programa a partir do primeiro emprego com carteira assinada, via regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Assim, anualmente o governo distribui parcelas do fundo ao trabalhador como um abono salarial. O calendário de pagamentos começa em julho e termina em junho do ano seguinte. Para ter direito ao saque, então, é necessário cumprir os requisitos:

Ter vencimentos inferiores a dois salários mínimos;

Ter carteira assinada por, no mínimo, cinco anos;

Estar informado no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS);

E, enfim, ter registro em carteira por pelo menos 30 dias consecutivos.

Leia também:

PIS/Pasep: último lote de 2020 será pago em dezembro; veja o calendário

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Calendário Pasep: quem ainda receberá o abono em 2020?