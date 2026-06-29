CLT

Empresa é obrigada a parar no jogo do Brasil x Japão ou não?

Cultura no Brasil é de parar durante os jogos, mas não é lei

Escrito por Anny Malagolini
Empresa é obrigada a parar no jogo do Brasil ou não Jogo da Seleção acontece nesta segunda-feira, às 14h, - Getty

O jogo entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo de 2026, acontece nesta segunda-feira, 29 de junho, às 14h, em pleno horário comercial. Com isso, muitos trabalhadores têm a mesma dúvida: a empresa é obrigada a liberar os funcionários para assistir à partida?

Funcionário tem que ser liberado para assistir jogo do Brasil?

Pela legislação trabalhista, jogos da Seleção Brasileira não são considerados feriado nacional nem ponto facultativo para a iniciativa privada. Portanto, a liberação depende de decisão da própria empresa.

Na realidade, o empregador pode manter o expediente normal, reduzir a jornada, liberar os funcionários mais cedo, permitir home office, transmitir o jogo no local de trabalho ou combinar compensação de horas. O importante é que a regra seja comunicada com antecedência e aplicada de forma igual para os trabalhadores.

Funcionário pode faltar para assistir Brasil x Japão?

Se a empresa não liberar e o trabalhador faltar sem justificativa, a ausência pode ser tratada como falta injustificada. Nesse caso, o empregador pode descontar as horas não trabalhadas e, dependendo da situação, aplicar advertência ou outra medida disciplinar.

Também pode haver reflexo no descanso semanal remunerado, caso a falta não seja abonada. Por isso, quem quiser acompanhar a partida durante o expediente deve verificar antes qual será a orientação da empresa.

Apesar de não existir obrigação legal, a CLT permite acordos entre patrões e empregados. Uma alternativa comum em dias de jogo do Brasil é o banco de horas, em que o funcionário assiste à partida e compensa o período depois. Outra possibilidade é ajustar entrada e saída para evitar prejuízo ao funcionamento da empresa.

Embora o jogo do Brasil não seja feriado nacional, repartições públicas podem adotar horários especiais por decreto ou portaria própria. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o governo estadual reduziu o expediente nos dias de jogos da Seleção na Copa. Para partidas às 13h no horário local, como Brasil x Japão, os órgãos estaduais funcionam das 7h30 às 11h30. Serviços essenciais devem manter atendimento em escala.

Veja também: lotéricas abrem?

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Empréstimo CLT cai na hora? Saiba como o trabalhador pode pedir o crédito consignado

12 vezes que a lei garante sua folga no trabalho e o chefe não pode negar

Confira as regras do atestado médico para o trabalho aceitar o documento

Como cadastrar e gerar o número do PIS para funcionários?

Quinto dia útil de maio de 2025: quando cai o salário?

Seguro Desemprego cai no sábado ou domingo? Veja regra

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes