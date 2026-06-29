Cultura no Brasil é de parar durante os jogos, mas não é lei

Empresa é obrigada a parar no jogo do Brasil x Japão ou não?

Empresa é obrigada a parar no jogo do Brasil x Japão ou não?

O jogo entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo de 2026, acontece nesta segunda-feira, 29 de junho, às 14h, em pleno horário comercial. Com isso, muitos trabalhadores têm a mesma dúvida: a empresa é obrigada a liberar os funcionários para assistir à partida?

Funcionário tem que ser liberado para assistir jogo do Brasil?

Pela legislação trabalhista, jogos da Seleção Brasileira não são considerados feriado nacional nem ponto facultativo para a iniciativa privada. Portanto, a liberação depende de decisão da própria empresa.

Na realidade, o empregador pode manter o expediente normal, reduzir a jornada, liberar os funcionários mais cedo, permitir home office, transmitir o jogo no local de trabalho ou combinar compensação de horas. O importante é que a regra seja comunicada com antecedência e aplicada de forma igual para os trabalhadores.

Funcionário pode faltar para assistir Brasil x Japão?

Se a empresa não liberar e o trabalhador faltar sem justificativa, a ausência pode ser tratada como falta injustificada. Nesse caso, o empregador pode descontar as horas não trabalhadas e, dependendo da situação, aplicar advertência ou outra medida disciplinar.

Também pode haver reflexo no descanso semanal remunerado, caso a falta não seja abonada. Por isso, quem quiser acompanhar a partida durante o expediente deve verificar antes qual será a orientação da empresa.

Apesar de não existir obrigação legal, a CLT permite acordos entre patrões e empregados. Uma alternativa comum em dias de jogo do Brasil é o banco de horas, em que o funcionário assiste à partida e compensa o período depois. Outra possibilidade é ajustar entrada e saída para evitar prejuízo ao funcionamento da empresa.

Embora o jogo do Brasil não seja feriado nacional, repartições públicas podem adotar horários especiais por decreto ou portaria própria. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o governo estadual reduziu o expediente nos dias de jogos da Seleção na Copa. Para partidas às 13h no horário local, como Brasil x Japão, os órgãos estaduais funcionam das 7h30 às 11h30. Serviços essenciais devem manter atendimento em escala.

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