Salário comercial de 2027 vai aumentar para quanto?
Salário mínimo do ano que vem vai definir novo contracheque dos trabalhadores
O salário comercial 2027, remuneração destinada aos trabalhadores do comércio e varejo, não possui um valor único para todo o país, já que os pisos são definidos conforme a categoria e as negociações coletivas de cada região. Com a projeção de aumento do salário mínimo para R$ 1.717 em 2027, qual será o valor do salário comercial no próximo ano?
O que é o salário comercial?
O salário comercial é o piso estabelecido para trabalhadores do setor de comércio, geralmente por meio de convenções ou acordos coletivos. Ele pode estabelecer valores mínimos para diferentes funções e situações de contratação.
Entre os profissionais que podem estar abrangidos pelas negociações do comércio estão:
- Balconista;
- Caixa;
- Auxiliar de caixa;
- Conferente;
- Controlador de estoque;
- Empacotador;
- Fiscal de caixa;
- Encarregado de armazém;
- Fiscal de loja;
- Encarregado de atendimento;
- Gerência comercial;
- Frentista;
- Gerente de departamento;
- Gerente geral;
- Promotor de vendas;
- Repositor;
- Gerente de loja;
- Supervisor de frente de caixa;
- Supervisor de loja;
- Vendedor.
No entanto, a existência de um piso comercial não significa que todos esses profissionais tenham necessariamente o mesmo salário. A convenção coletiva pode estabelecer valores diferentes conforme a função exercida.
Qual é o valor mínimo do salário comercial para 2027?
Não há, até o momento, um valor único de salário comercial para 2027 que possa ser aplicado a todos os trabalhadores do comércio brasileiro. O principal ponto de referência será o salário mínimo nacional de R$ 1.717, previsto para o ano que vem. Porém, os pisos estabelecidos em convenções coletivas podem ficar acima desse valor.
Isso acontece porque o salário comercial não é definido exclusivamente pelo governo federal. As entidades sindicais negociam reajustes e pisos específicos para determinadas categorias e localidades. Assim, para saber quanto um trabalhador do comércio deverá receber em 2027, é necessário verificar a convenção coletiva vigente na cidade ou região e a função desempenhada.
Outro fator importante é a data-base. Muitas categorias negociam novos valores em períodos diferentes do ano. Por isso, uma convenção coletiva que esteja válida durante parte de 2027 pode trazer regras próprias para o piso salarial.
Um exemplo ajuda a entender por que não existe um único salário comercial no país. Em Minas Gerais, a Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027 do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região e da Fecomércio-MG estabelece pisos diferentes para os trabalhadores abrangidos pelo acordo.
Para os chamados comissionistas puros, aqueles que recebem apenas comissões, a garantia mínima mensal prevista é de R$ 1.980. Já para os comissionistas mistos, que recebem uma parte fixa mais comissões, a garantia mínima é de R$ 1.927. Para microempresas e empresas de pequeno porte que aderirem ao regime especial previsto na convenção, a garantia mínima para os vendedores comissionistas é de R$ 1.800.
Salário comercial em 8 estados brasileiros
|Estado
|Menor piso salarial do comércio (2026)
|São Paulo (SP)
|R$ 1.804,00
|Rio de Janeiro (RJ)
|R$ 1.697,00
|Minas Gerais (MG)
|R$ 1.850,00 (office-boy, copeiro, faxineiro, servente, empacotador, entregador, vigia e demais empregados)
|Paraná (PR)
|R$ 1.900,00 (pacoteiro, copa, limpeza, portaria e funções equivalentes, conforme CCT de Curitiba e região metropolitana)
|Santa Catarina (SC)
|R$ 1.730,00
|Bahia (BA)
|R$ 1.620,00
|Pernambuco (PE)
|R$ 1.639,00
|Mato Grosso do Sul (MS)
|R$ 1.653,00