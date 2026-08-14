Salário comercial de 2027 vai aumentar para quanto?

Salário mínimo do ano que vem vai definir novo contracheque dos trabalhadores

O salário comercial 2027, remuneração destinada aos trabalhadores do comércio e varejo, não possui um valor único para todo o país, já que os pisos são definidos conforme a categoria e as negociações coletivas de cada região. Com a projeção de aumento do salário mínimo para R$ 1.717 em 2027, qual será o valor do salário comercial no próximo ano?

O que é o salário comercial?

O salário comercial é o piso estabelecido para trabalhadores do setor de comércio, geralmente por meio de convenções ou acordos coletivos. Ele pode estabelecer valores mínimos para diferentes funções e situações de contratação.

Entre os profissionais que podem estar abrangidos pelas negociações do comércio estão:

Balconista;

Caixa;

Auxiliar de caixa;

Conferente;

Controlador de estoque;

Empacotador;

Fiscal de caixa;

Encarregado de armazém;

Fiscal de loja;

Encarregado de atendimento;

Gerência comercial;

Frentista;

Gerente de departamento;

Gerente geral;

Promotor de vendas;

Repositor;

Gerente de loja;

Supervisor de frente de caixa;

Supervisor de loja;

Vendedor.

No entanto, a existência de um piso comercial não significa que todos esses profissionais tenham necessariamente o mesmo salário. A convenção coletiva pode estabelecer valores diferentes conforme a função exercida.

Qual é o valor mínimo do salário comercial para 2027?

Não há, até o momento, um valor único de salário comercial para 2027 que possa ser aplicado a todos os trabalhadores do comércio brasileiro. O principal ponto de referência será o salário mínimo nacional de R$ 1.717, previsto para o ano que vem. Porém, os pisos estabelecidos em convenções coletivas podem ficar acima desse valor.

Isso acontece porque o salário comercial não é definido exclusivamente pelo governo federal. As entidades sindicais negociam reajustes e pisos específicos para determinadas categorias e localidades. Assim, para saber quanto um trabalhador do comércio deverá receber em 2027, é necessário verificar a convenção coletiva vigente na cidade ou região e a função desempenhada.

Outro fator importante é a data-base. Muitas categorias negociam novos valores em períodos diferentes do ano. Por isso, uma convenção coletiva que esteja válida durante parte de 2027 pode trazer regras próprias para o piso salarial.

Um exemplo ajuda a entender por que não existe um único salário comercial no país. Em Minas Gerais, a Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027 do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região e da Fecomércio-MG estabelece pisos diferentes para os trabalhadores abrangidos pelo acordo.

Para os chamados comissionistas puros, aqueles que recebem apenas comissões, a garantia mínima mensal prevista é de R$ 1.980. Já para os comissionistas mistos, que recebem uma parte fixa mais comissões, a garantia mínima é de R$ 1.927. Para microempresas e empresas de pequeno porte que aderirem ao regime especial previsto na convenção, a garantia mínima para os vendedores comissionistas é de R$ 1.800.

Salário comercial em 8 estados brasileiros