CLT

Salário comercial de 2027 vai aumentar para quanto?

Salário mínimo do ano que vem vai definir novo contracheque dos trabalhadores

Escrito por Anny Malagolini
salário comercial Getty
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O salário comercial 2027, remuneração destinada aos trabalhadores do comércio e varejo, não possui um valor único para todo o país, já que os pisos são definidos conforme a categoria e as negociações coletivas de cada região. Com a projeção de aumento do salário mínimo para R$ 1.717 em 2027, qual será o valor do salário comercial no próximo ano?

O que é o salário comercial?

O salário comercial é o piso estabelecido para trabalhadores do setor de comércio, geralmente por meio de convenções ou acordos coletivos. Ele pode estabelecer valores mínimos para diferentes funções e situações de contratação.

Entre os profissionais que podem estar abrangidos pelas negociações do comércio estão:

  • Balconista;
  • Caixa;
  • Auxiliar de caixa;
  • Conferente;
  • Controlador de estoque;
  • Empacotador;
  • Fiscal de caixa;
  • Encarregado de armazém;
  • Fiscal de loja;
  • Encarregado de atendimento;
  • Gerência comercial;
  • Frentista;
  • Gerente de departamento;
  • Gerente geral;
  • Promotor de vendas;
  • Repositor;
  • Gerente de loja;
  • Supervisor de frente de caixa;
  • Supervisor de loja;
  • Vendedor.

No entanto, a existência de um piso comercial não significa que todos esses profissionais tenham necessariamente o mesmo salário. A convenção coletiva pode estabelecer valores diferentes conforme a função exercida.

Qual é o valor mínimo do salário comercial para 2027?

Não há, até o momento, um valor único de salário comercial para 2027 que possa ser aplicado a todos os trabalhadores do comércio brasileiro. O principal ponto de referência será o salário mínimo nacional de R$ 1.717, previsto para o ano que vem. Porém, os pisos estabelecidos em convenções coletivas podem ficar acima desse valor.

Isso acontece porque o salário comercial não é definido exclusivamente pelo governo federal. As entidades sindicais negociam reajustes e pisos específicos para determinadas categorias e localidades. Assim, para saber quanto um trabalhador do comércio deverá receber em 2027, é necessário verificar a convenção coletiva vigente na cidade ou região e a função desempenhada.

Outro fator importante é a data-base. Muitas categorias negociam novos valores em períodos diferentes do ano. Por isso, uma convenção coletiva que esteja válida durante parte de 2027 pode trazer regras próprias para o piso salarial.

Um exemplo ajuda a entender por que não existe um único salário comercial no país. Em Minas Gerais, a Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027 do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região e da Fecomércio-MG estabelece pisos diferentes para os trabalhadores abrangidos pelo acordo.

Para os chamados comissionistas puros, aqueles que recebem apenas comissões, a garantia mínima mensal prevista é de R$ 1.980. Já para os comissionistas mistos, que recebem uma parte fixa mais comissões, a garantia mínima é de R$ 1.927. Para microempresas e empresas de pequeno porte que aderirem ao regime especial previsto na convenção, a garantia mínima para os vendedores comissionistas é de R$ 1.800.

Salário comercial em 8 estados brasileiros

EstadoMenor piso salarial do comércio (2026)
São Paulo (SP)R$ 1.804,00
Rio de Janeiro (RJ)R$ 1.697,00
Minas Gerais (MG)R$ 1.850,00 (office-boy, copeiro, faxineiro, servente, empacotador, entregador, vigia e demais empregados)
Paraná (PR)R$ 1.900,00 (pacoteiro, copa, limpeza, portaria e funções equivalentes, conforme CCT de Curitiba e região metropolitana)
Santa Catarina (SC)R$ 1.730,00
Bahia (BA)R$ 1.620,00
Pernambuco (PE)R$ 1.639,00
Mato Grosso do Sul (MS)R$ 1.653,00

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Pagamento dos servidores em agosto

Pagamento dos salários dos servidores de MS cai neste sábado, dia 1 de agosto

Empresa é obrigada a parar no jogo do Brasil ou não

Empresa é obrigada a parar no jogo do Brasil x Japão ou não?

Empréstimo CLT cai na hora

Empréstimo CLT cai na hora? Saiba como o trabalhador pode pedir o crédito consignado

lei garante sua folga no trabalho

12 vezes que a lei garante sua folga no trabalho e o chefe não pode negar

regras do atestado médico para o trabalho

Confira as regras do atestado médico para o trabalho aceitar o documento

Como cadastrar e gerar o número do PIS para funcionários

Como cadastrar e gerar o número do PIS para funcionários?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes