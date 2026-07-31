CLT

Pagamento dos salários dos servidores de MS cai neste sábado, dia 1 de agosto

Antecipação do salário do servidores do estado de Mato Grosso do Sul foi confirmado

Escrito por Anny Malagolini
Pagamento dos servidores em agosto Pagamentos serão liberados pela manhã
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O final de semana vai começar com saldo positivo para os servidores públicos de Mato Grosso do Sul. O governo estadual antecipou o pagamento dos salários para este sábado, 1º de agosto, e o dinheiro já estará disponível na conta logo nas primeiras horas da manhã. A medida beneficia mais de 86 mil trabalhadores, somando ativos, aposentados e pensionistas.

Pagamento dos servidores em agosto

Em nota oficial, a Diretoria Executiva do Sindifiscal-MS (Sindicato dos Fiscais Tributários de MS) confirmou a antecipação efetuada pelo Governo do Estado. Por lei, o prazo limite para o repasse dos salários é até o quinto dia útil de cada mês — data que, em agosto de 2026, cairia apenas na quinta-feira, dia 6. Contudo, a administração estadual optou por liberar os recursos antes do prazo máximo estipulado.

O quinto dia útil de agosto só cai na próxima quinta-feira, dia 6, mas o governo estadual costuma realizar os depósitos antes da data limite de pagamento.

Ao todo, são mais de 86 mil servidores entre ativos e inativos. De acordo com o artigo 459 da CLT, o pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. O não cumprimento desse prazo pode acarretar sanções para o empregador, incluindo multas e ações trabalhistas.

Em 2026, a data de pagamento pode variar, então saiba quando será o quinto dia útil de cada mês.

Para quem precisa se planejar até o fim do ano, confira as datas limite (5º dia útil) para os próximos pagamentos:

Agosto: 06/08 (quinta-feira)

Setembro: 05/09 (sábado)

Outubro: 06/10 (terça-feira)

Novembro: 07/11 (sábado)

Dezembro: 05/12 (sábado)

O pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário está previsto para o mês de dezembro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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