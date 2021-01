FGTS emergencial: veja o valor com o salário mínimo de 2021

Há possibilidade de uma nova rodada do FGTS emergencial em 2021. No ano passado, trabalhadores com contas ativas e inativas com saldo puderam retirar até R$ 1045, salário mínimo vigente no período, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.d

O FGTS emergencial continua em 2021?

Neste ano, o salário mínimo teve um reajuste de 5,26%. E, caso o saque do fundo tenha uma nova rodada e se mantenha no mesmo formato, os trabalhadores devem poder retirar até R$ 1.100 de suas contas.

No entanto, ainda não há confirmação sobre a continuidade do FGTS emergencial em 2021. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, publicada em 15 de dezembro de 2020, o governo federal estuda incluir uma nova rodada dessa modalidade de saque, em conjunto com o plano de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Segunda a mesma reportagem, um dos formuladores do plano informou que há a possibilidade de divulgar as medidas a partir do final de janeiro. Ao passo que um membro da equipe econômica afirmou ao jornal que há margem de recursos no fundo para possibilitar esse movimento.

Como funcionou essa modalidade de saque?

Nesse sentido, o FGTS Emergencial foi definido pela Medida Provisória nº 946, de 07 de abril. Ele permitiu que até 31 de dezembro de 2020 todo trabalhador com conta do FGTS com saldo, seja ativa ou inativa, pudesse sacar o limite de R$ 1.045, valor equivalente a um salário mínimo na época.

A medida foi colocada em prática como forma de enfrentamento à pandemia. O calendário foi dividido com datas para depósito em conta poupança social digital e para liberação de saques e transferências, seguindo a ordem do mês de aniversário dos trabalhadores.

Foi possível movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem, seja para pagar boletos e contas domésticas ou para fazer compras online com o cartão de débito virtual.

Os saques puderam ser feitos em terminais de autoatendimento da Caixa, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas. Ou ainda de forma online, através da alternativa do saque digital no aplicativo do FGTS.

