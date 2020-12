Saiba como consultar o saldo do FGTS e solicitar saques

O trabalhador consegue consultar o saldo do FGTS através do próprio celular. O procedimento pode ser útil para quem espera por liberação de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Além do saque-rescisão, que é devido para demitidos sem justa causa, há outras modalidades em vigor. Como é o caso do FGTS emergencial e o saque-aniversário do FGTS. Bem como, o uso do saldo para pagamento de casa própria e outras razões já previstas.

Como ver saldo do FGTS pelo celular?

É possível consultar o saldo do FGTS pelo celular. Para isso, é preciso baixar o aplicativo do FGTS e se cadastrar informando dados como nome completo, CPF, data de nascimento e e-mail, além de criar uma senha.

Feito isso, a orientação é clicar na seção “Para o Trabalhador” e efetuar o login com o número do NIS e a senha. Depois, apertar em “Extrato” para ver o dinheiro disponível.

Além disso, também é possível receber o saldo do FGTS por SMS no celular. Para isso, é preciso acessar o site da Caixa Econômica Federal e ir até a seção “Extrato do FGTS”. Então, clicar em “Cadastre seu celular” e informar os dados pedidos.

Ao fazer isso, o trabalhador receberá o saldo e outras informações do fundo por SMS, de forma gratuita.

Como consultar o saldo do fundo pelo CPF?

Ademais, para consultar o saldo do FGTS pelo número do CPF o cidadão pode acessar o site da Caixa, ir até a seção “Extrato FGTS” e fazer o login para verificar seu fundo. Quem faz o primeiro acesso precisa realizar um cadastro, ao informar o número do NIS ou CPF e clicar em “cadastrar senha”.

Como sacar o FGTS pelo aplicativo?

Por fim, é possível usar o serviço do saque digital, em que o trabalhador pode indicar uma conta de sua titularidade para solicitar uma transferência, após verificar que há valores liberados para isso.

O passo a passo é fazer login no aplicativo, clicar em “Saldo Total do FGTS” e depois em “Meus saques”. Feito isso, na aba “Cadastrar minha conta bancária para crédito do FGTS” apertar a opção “Minha conta bancária” e efetuar o cadastro da conta.

