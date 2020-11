Último dia para trabalhadores movimentarem o saque emergencial do FGTS

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Trabalhadores que receberam o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem até esta segunda-feira (30), hoje, para movimentarem a conta Poupança Social. Caso isso não aconteça, o dinheiro irá retornar ao Fundo.

O governo federal permitiu que os trabalhadores recusassem a transferência dos valores, sendo necessário comunicar através do aplicativo ou site do FGTS pelo menos 10 dias antes da liberação do crédito. Entretanto, aqueles que não comunicaram e receberam os valores têm até hoje para sacar ou transferir o recurso.

Por outro lado, o trabalhador que deseja receber o saque emergencial pode solicitar o crédito pelo aplicativo do FGTS até o dia 31 de dezembro de 2020, e vale para aqueles que rejeitaram o valor inicialmente ou, por não movimentarem, tiveram o dinheiro retornado ao Fundo de Garantia. Contudo, trabalhadores que receberam o saque emergencial e solicitaram o desfazimento do crédito não poderão mais pedir o benefício. Além disso, o dinheiro continuará na Poupança Social se o trabalhador tiver feito qualquer movimentação, e não voltará ao Fundo.

Como está funcionando o saque do FGTS?

A liberação do FGTS aos trabalhadores foi uma das ações do governo para minimizar os impactos da pandemia. Assim, aqueles que possuem carteira assinada podem sacar até R$ 1.045 de contas vinculadas ao fundo. Portanto, a liberação dos vai de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Em primeiro lugar, a Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro em sua poupança social digital no Caixa Tem, e depois há a liberação da transferência ou saque dos valores. Em suma, todos os valores já foram depositados em conta. Quando o valor já estiver na poupança social, então, o trabalhador já pode usar para pagar contas e realizar compras.

Dessa forma, o trabalhador que não tiver interesse em receber o saque emergencial do FGTS poderá solicitar o cancelamento do benefício. Assim, sem nenhuma perda, o dinheiro voltará integralmente à conta do FGTS. Entretanto, o trabalhador que não desejar o saque emergencial do FGTS não deve fazer nenhuma movimentação. Além disso, a Caixa também informou que se não houver movimentação na conta até o dia 30 de novembro o valor será devolvido ao Fundo, podendo ser sacado até 31 de dezembro.

Para ter acesso ao valor, é importante que o trabalhador tenha os dados cadastrais atualizados no aplicativo FGTS. Também é possível solicitar a abertura da poupança social digital no app. O usuário pode consultar os valores de forma simples pelo aplicativo ou site.

Calendário saque emergencial FGTS:

Nascidos em janeiro receberam o crédito em conta em 29 de junho, com liberação de saques e transferências em 25 de julho;

Nascidos em fevereiro receberam o crédito em conta em 6 de julho, com liberação de saques e transferências em 8 de agosto;

Aqueles nascidos em março receberam o crédito em conta em 13 de julho, com liberação de saques e transferências em 28 de agosto;

Nascidos em abril receberam o crédito em conta em 20 de julho, com liberação de saques e transferências em 5 de setembro;

Nascidos em maio receberam o crédito em conta em 27 de julho, com liberação de saques e transferências em 19 de setembro;

Aqueles nascidos em junho receberam o crédito em conta em 3 de agosto, com liberação de saques e transferências em 3 de outubro;

Nascidos em julho receberam o crédito em conta em 10 de agosto, com liberação de saques e transferências em 17 de outubro;

Nascidos em agosto receberam o crédito em conta em 24 de agosto, com liberação de saques e transferências em 17 de outubro;

Aqueles nascidos em setembro receberam o crédito em conta em 31 de agosto, com liberação de saques e transferências em 31 de outubro;

Nascidos em outubro receberam o crédito em conta em 8 de setembro, com liberação de saques e transferências em 31 de outubro.

Nascidos em novembro receberam o crédito em conta em 14 de setembro, e terão liberação de saques e transferências em 14 de novembro;

Aqueles nascidos em janeiro receberam o crédito em conta em 21 de setembro, e terão liberação de saques e transferências em 14 de novembro.

Como movimentar o saque emergencial FGTS de R$ 1045?

O saque pode ser feito em terminais de autoatendimento da Caixa, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas.

Para ter acesso ao dinheiro em espécie é preciso gerar um código no aplicativo Caixa Tem. O passo a passo é clicar na opção “Saque sem cartão”, em “Gerar código para saque” e depois no item “Gerar código”. Nota-se que o código pode ser usado em até uma hora. Além disso, para transferir os valores basta clicar na opção “Transferir dinheiro” e inserir os dados da conta.

