Salário Mínimo Paulista de R$ 1,8 mil já está sendo pago?

Salário Mínimo Paulista de R$ 1,8 mil já está sendo pago?

O novo salário mínimo paulista de 2026 já tem data para chegar ao bolso dos trabalhadores. Após ser sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o piso estadual foi fixado em R$ 1.874,36 e começa a ser refletido na folha de pagamento de julho, beneficiando profissionais de aproximadamente 70 categorias em todo o estado de São Paulo.

O reajuste coloca o piso estadual 15,6% acima do salário mínimo nacional, atualmente em R$ 1.621.

A medida vale para trabalhadores que não possuem salário mínimo profissional definido por lei federal, convenção coletiva ou acordo coletivo, garantindo uma remuneração superior à praticada no restante do país para diversas ocupações.

Quando começa o pagamento do salário mínimo paulista 2026?

Embora a lei tenha sido sancionada no fim de maio e passe a valer a partir de junho, o impacto prático será sentido no pagamento realizado em julho, referente ao primeiro mês trabalhado com o novo piso em vigor.

Na prática, empregadores que utilizam o salário mínimo paulista como referência deverão atualizar a folha de pagamento conforme o novo valor estabelecido pelo governo estadual.

Caso o trabalhador tenha dúvidas sobre o reajuste, é possível consultar o setor de recursos humanos da empresa ou verificar se sua categoria possui convenção coletiva própria, situação em que o piso negociado prevalece sobre o estadual.

Quanto aumenta em relação ao salário mínimo nacional?

Com a atualização, o salário mínimo paulista passa de R$ 1.804 para R$ 1.874,36, um acréscimo de R$ 70,36.

Já na comparação com o salário mínimo nacional de R$ 1.621, a diferença chega a R$ 253,36 por mês. Isso significa que trabalhadores enquadrados no piso estadual recebem um valor significativamente superior ao mínimo pago na maior parte do Brasil.

Segundo o Governo de São Paulo, o reajuste leva em consideração fatores como o custo de vida no estado, a demanda por mão de obra e as características do mercado de trabalho paulista.

Quem tem direito ao salário mínimo paulista?

O piso estadual foi criado em 2007 justamente para complementar a remuneração de categorias que não contam com um salário mínimo próprio. Ao longo dos anos, a lista de profissões foi sendo atualizada e, atualmente, contempla cerca de 70 ocupações.

Entre os trabalhadores beneficiados estão:

empregados domésticos;

cuidadores de idosos;

cuidadores de pessoas com deficiência;

trabalhadores agropecuários e florestais;

pescadores;

serventes;

auxiliares de serviços gerais;

trabalhadores da limpeza e conservação;

trabalhadores da manutenção de áreas verdes;

motoboys;

vendedores;

garçons;

barmen;

pedreiros;

pintores;

encanadores;

soldadores;

digitadores;

telefonistas;

operadores de telemarketing;

trabalhadores do turismo e da hospedagem;

barbeiros;

cabeleireiros;

manicures e pedicures;

operadores de máquinas agrícolas e da construção civil, entre diversas outras atividades.

Esses profissionais passam a ter direito ao novo piso desde que não exista uma remuneração mínima específica prevista para a categoria por meio de legislação federal ou negociação coletiva.

Piso estadual acumula alta de 46% desde 2022

Desde o início da atual gestão estadual, o salário mínimo paulista registra aumentos consecutivos. Em 2022, o piso era de R$ 1.284. Com o novo reajuste, passa para R$ 1.874,36, acumulando crescimento nominal de aproximadamente 46% no período.

No mesmo intervalo, o salário mínimo nacional teve reajuste acumulado de cerca de 33,7%, percentual inferior ao aplicado pelo estado de São Paulo.

O governo afirma que a política de valorização busca preservar o poder de compra dos trabalhadores e acompanhar a evolução dos custos enfrentados pelas famílias paulistas.

O salário mínimo paulista substitui o nacional?

Não. O salário mínimo nacional continua sendo a referência para todo o país e é obrigatório para trabalhadores que não possuem piso específico.

O piso paulista funciona como uma proteção adicional para determinadas categorias que exercem suas atividades no estado de São Paulo. Sempre que não houver um salário mínimo profissional definido por lei federal, convenção coletiva ou acordo sindical, passa a valer o piso estadual.

Por outro lado, categorias que possuem remuneração mínima negociada em acordos coletivos continuam recebendo o valor estabelecido nessas negociações, mesmo que ele seja superior ao piso estadual.

Quais categorias ficam de fora?

O reajuste não alcança trabalhadores cujas profissões já possuem piso salarial próprio definido em legislação específica ou por negociação coletiva.

Profissionais como médicos, enfermeiros, professores, engenheiros, advogados, bancários, metalúrgicos, comerciários e diversas outras categorias organizadas por sindicatos costumam ter salários mínimos próprios estabelecidos em convenções ou acordos coletivos.

Nesses casos, continua valendo o piso da categoria, independentemente do salário mínimo paulista.

O trabalhador pode consultar seu contrato de trabalho, o sindicato da categoria ou o setor de recursos humanos da empresa para verificar qual remuneração mínima se aplica ao seu cargo.

Se a profissão estiver entre as contempladas pela legislação estadual e não houver piso específico definido por outra norma, o novo salário mínimo paulista de R$ 1.874,36 deverá ser utilizado como referência para o pagamento dos salários, começando pela folha paga em julho.