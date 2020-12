Nascidos em dezembro receberão abono do PIS nesta terça-feira (15)

Nesta terça-feira (15), trabalhadores que nasceram em dezembro receberão o abono do PIS, do calendário de 2020/2021 do ano-base de 2019. Portanto, o pagamento acontecerá para aqueles que não possuem contas na Caixa Econômica Federal, sendo que os correntistas já receberam o crédito automático no dia 30 de junho.

Calendário do PIS pela Caixa

Na última terça-feira (8), então, trabalhadores de carteira assinada sem conta na Caixa Econômica Federal começaram a receber os pagamentos do benefício salarial de 2020/2021 do Programa de Integração Social (PIS) na conta poupança social digital. Nesta próxima semana, portanto, receberão o abono os trabalhadores que nasceram em dezembro, e os demais serão feitos até março do próximo ano. Confira o calendário:

Nascidos em Julho, agosto, setembro, outubro e novembro receberam na conta poupança em 8 de dezembro;

Nascidos em dezembro receberão na conta poupança em 15 de dezembro;

Aqueles nascidos em janeiro e fevereiro receberão na conta poupança em 19 de janeiro;

Nascidos em março e abril receberão na conta poupança em 11 de fevereiro;

Nascidos em maio e junho receberão na conta poupança em 17 de março.

Calendário de pagamentos do PIS

Pagamentos atrasados do PIS/Pasep pagos em dezembro

Em suma, os pagamentos aos empregados com direito ao abono salarial e não receberam terão início em dezembro. Dessa forma os trabalhadores com direito ao PIS que nasceram entre julho e dezembro receberão o benefício e os demais seguem a regra do calendário. Assim, o segundo lote de pagamentos deve incluir todos os trabalhadores que não tiveram o PIS/Pasep pago e ficaram de fora do primeiro. Assim, as empresas que tiveram até o dia 30 de setembro para regularizar as informações dos trabalhadores, que estão sendo processadas. Em suma, os registros são elaborados entre o trabalhador e RH da empresa, que envia os relatórios. Portanto, o atraso é o que ocasiona os problemas para receber o abono salarial.

