PIS e Pasep 2021: veja quem ainda pode receber abono de até R$ 1.100

O calendário de pagamentos do PIS e do Pasep prevê o pagamento de abono salarial de até R$ 1.100 ainda este ano. Os valores são válidos para os trabalhadores que ainda não sacaram o benefício referente a 2018 e 2019.

Com a nova regra do calendário do PIS e do Pasep, os novos pagamentos serão liberados somente a partir de janeiro de 2022. Essa decisão foi tomada pelo Codefat e teve motivação relacionada por regras de contabilidade.

Segundo a Caixa, cerca de 887 mil trabalhadores ainda não sacaram os valores do PIS referente ao ano-base 2019. Ao todo, o montante representa R$ 625,9 milhões. No que se refere aos ano anteriores, mais de 1,9 milhões de pessoas não sacaram o abono, totalizando R$ 1,2 bilhão.

Já com relação ao Pasep de 2019, cerca de 208 mil trabalhadores ainda não resgataram o dinheiro, totalizando um saldo de R$ 96 milhões. No ano-base de 2018, 367 mil beneficiários deixaram de sacar o dinheiro, correspondendo a um total de R$ 295 milhões.

O tempo necessário de trabalho para receber o abono salarial é de pelo menos cinco anos. Além disso, tem direito os trabalhadores que exerceram atividade remunerada em empresas privadas ou públicas por, ao menos, 30 dias nos anos de 2018 e/ou 2019. A remuneração mensal à época precisava ser de até dois salários mínimos.

Qual o valor do PIS e Pasep em 2021?

O valor varia de R$ 88 até um salário mínimo, ou seja, R$1.100, de acordo com o tempo de trabalho. Confira a tabela:

Quem trabalhou 1 mês deve receber, então, R$ 92,00;

Quem trabalhou 2 meses deve receber R$ 184;

Aquele que trabalhou 3 meses deve receber R$ 275;

Quem trabalhou 4 meses deve receber R$ 367;

Quem trabalhou 5 meses deve receber R$ 459;

Aquele que trabalhou 6 meses deve receber R$ 550;

Quem trabalhou 7 meses deve receber R$ 642;

Quem trabalhou 8 meses deve receber R$ 734;

Aquele que trabalhou 9 meses deve receber R$ 825;

Quem trabalhou 10 meses deve receber R$ 917;

Quem trabalhou 11 meses deve receber R$ 1.009;

Por fim, aquele que trabalhou 12 meses deve receber R$ 1.100.

Como consultar o PIS

Os trabalhadores de empresas privadas podem fazer a consulta do benefício pelo site da Caixa (www.caixa.gov.br/abonosalarial), pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo telefone 0800-7260207.

Os créditos são depositados na conta da Caixa. Para movimentar os valores, os clientes do banco podem usar o cartão ou pelo aplicativo.

Como consultar o Pasep

Para quem é servidor público, a consulta pode ser feita no site www.bb.com.br/pasep. É possível consultar também pelo telefone 0800-7290722. Caso tenha direito e ainda não sacou os valores, o trabalhador pode receber o dinheiro do abono salarial nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, pelo site www.bb.com.br/pasep, ou em uma das agências do banco.

