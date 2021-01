PIS/PASEP de janeiro será pago nesta terça-feira (19); veja quem recebe

Na próxima terça-feira (19), se iniciam os pagamentos do PIS/PASEP de janeiro de 2021 referentes ao ano-base de 2019. Os pagamentos devem acontecer para os nascidos em janeiro, fevereiro e final de inscrição 5 do NIS. O calendário do PIS/PASEP é dividido de acordo com o final do número de inscrição ou mês de nascimento dos beneficiários. Dessa maneira, serão feitos entre janeiro e março pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Confira quem pode receber:

Reajuste

Da mesma maneira, também se iniciam os pagamentos do abono salarial com reajuste. Com a Medida Provisória que institui o salário mínimo de R$ 1.100 para 2021, os trabalhadores terão acréscimo de R$ 55 no benefício. Como o piso passará a valer em janeiro, terá direito ao acréscimo nas cotas do PIS/PASEP de janeiro e demais meses de 2021 aqueles que receberem o valor a partir do primeiro mês do ano. Dessa maneira, o teto do abono será no valor do salário mínimo e o mínimo de R$ 92. Portanto, a partir de julho de 2021 aqueles que permaneceram com o valor de R$ 1.045 já devem receber a nova rodada com o valor atualizado.

Calendário

O PIS (Programa de Integração Social) é o abono salarial ligado ao trabalhador da iniciativa privada. Já quem pode receber o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é o trabalhador de serviço público, e considera o NIS (Número de Identificação Social). Ambos seguem um calendário de pagamentos, que se inciou em junho de 2020. Para o pagamento do PIS/PASEP de 2021, serão feitos de janeiro até março.

PIS

Nascidos em janeiro e fevereiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021;

Nascidos em março e abril receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021;

E nascidos em maio e junho receberão o pagamento a partir de 17 de março de 2021.

PASEP

Final de inscrição 5: receberão a partir de 19 de janeiro de 2021;

Final de inscrição 6 e 7: receberão a partir de 13 de fevereiro de 2021;

Por fim, final de inscrição 8 e 9: receberão a partir de 17 de março de 2021.

Como consultar saldo do PIS

Trabalhadores baixa renda de empresas privadas podem consultar o saldo de seu PIS no site da Caixa Econômica Federal. Veja:

Acesse a aba “PIS” no site da Caixa; Clique em “Consultar Pagamento”; Faça o login, informando o e-mail, número do NIS ou do CPF; Digite a senha.

Feito isso pode-se consultar se têm direito ao benefício e qual o saldo disponível. Outra forma de consulta digital é através do aplicativo Caixa Trabalhador. Ao efetuar o login, se deve buscar por Abono salarial e clicar em “Exercício Vigente”. Além disso, também se pode ligar para o telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Como consultar saldo do PASEP

Em seguida, a consulta do saldo do PASEP pela internet pode ser feita no site do Banco do Brasil. Veja:

Acesse a aba “PASEP” no site do Banco do Brasil; Clique em “Consulte seu PASEP”; Para iniciar a consulta, digite o número de inscrição ou o CPF e data de nascimento.

Outro modo de consulta é através do aplicativo do banco. Bem como é possível ligar para a central de atendimento do banco: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais cidades).

Quem pode receber o PIS/PASEP em 2021?

O pagamento, que funciona como um 14º salário aos trabalhadores de carteira assinada, é feito para aqueles que seguem as regras. Em suma, os trabalhadores devem receber até dois salários mínimos, com cadastro de, no mínimo, cinco anos no programa. Veja as regras:

Trabalharam pelo menos 30 dias de carteira assinada durante o ano de validação do pagamento;

Ter carteira de trabalho registrada e estar inclusa dentro do abono salarial há ao menos 5 anos – prazo de carência básico para conseguir o benefício;

Ter recebido de empregador pessoa jurídica uma remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado;

Além disso, ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Já o valor do benefício considera os meses trabalhados, sendo no mínimo 30 dias de serviço para poder receber. Entretanto, recebe o valor de um salário mínimo aqueles que trabalharam o ano inteiro. Assim, quem receber neste ano terá o valor com o reajuste de R$1.100, e a cota mínima é de R$ 91,66.

