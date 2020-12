Saque-aniversário do FGTS: veja as regras e saiba como antecipar

Na modalidade do saque-aniversário do FGTS, o trabalhador pode retirar anualmente, no mês de seu aniversário, parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As adesões começaram em outubro do ano passado, ao passo que o início dos saques ocorreu em 2020.

Quais as regras do saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS não é obrigatório. Sendo assim, o cidadão deve fazer a migração para a modalidade. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo FGTS, e fgts.caixa.gov.br, Internet Banking da Caixa, ou ainda em agências da Caixa.

Quem tem até R$ 500 de saldo do FGTS, pode sacar 50%. Ao passo que, o percentual diminui conforme o saldo aumenta.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nota-se ainda, que quem fizer essa adesão continuará tendo direito à multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. No entanto, não poderá retirar todo o saldo de sua conta do FGTS em caso de desligamento.

Quem optou pela modalidade em 2020 recebe quando?

Em seguida, o valor pode ser recebido no mesmo ano em que foi feita a adesão. Ao passo que, o dinheiro fica disponível para saque no mês de aniversário e nos dois meses seguintes.

Quem optou pelo saque-aniversário pode sacar o FGTS emergencial?

Sim. Trabalhadores que optaram pela modalidade do saque-aniversário não estão impedidos de sacar o FGTS emergencial. A saber, o prazo acaba em 31 de dezembro.

Como saber se o dinheiro está liberado?

Para saber se esse tipo de saque está liberado basta acessar o aplicativo do FGTS. Ao observar os valores disponíveis é possível realizar uma transferência indicando uma conta de titularidade do trabalhador. Caso o saque não seja feito dentro do prazo, o dinheiro volta para a conta do FGTS de forma automática.

É possível antecipar o saque-aniversário do FGTS?

Sim, quem adere ao saque-aniversário do FGTS tem acesso a uma linha de crédito que é baseada na antecipação de parcelas e usa como garantia o saldo disponível do fundo do trabalhador.

É possível antecipar até três parcelas. De modo que o valor mínimo para contratação do empréstimo é de R$ 2.000. Ademais, a taxa de juros é de 0,99% ao mês. Para contratar, é necessário entrar no Internet Banking da Caixa e clicar na “Crédito”. Feito isso, basta apertar em “Antecipação de Saque-Aniversário” e seguir as orientações.

Leia também: