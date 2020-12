Prazo do FGTS emergencial acaba na próxima quinta-feira (31)

Trabalhadores que queiram sacar ou movimentar o dinheiro do FGTS emergencial tem até o dia 31 de dezembro para fazer isso. Isso porque o saque dos até R$ 1045 foi definido para enfrentar o estado de calamidade pública, imposto pela pandemia da Covid-19.

O dinheiro é depositado em poupança social digital, caso haja saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do trabalhador. Essa poupança da Caixa pode ser acessada e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo usado para o auxílio emergencial. Bem como, o cidadão pode fazer o saque em espécie em agências do banco.

Nesse sentido, no dia 31 de dezembro as agências bancárias estarão fechadas. Ao passo que o último dia de expediente é na quarta-feira, 30. Mas o aplicativo Caixa Tem pode ser acessado normalmente para movimentar o FGTS emergencial até o último dia do ano.

Calendário

O calendário do FGTS emergencial teve início no dia 29 de junho, com o depósito em poupança para os nascidos em janeiro. Dessa forma, os créditos seguiam a ordem dos meses de aniversário dos trabalhadores. Além disso, depois de alguns dias o dinheiro era liberado para saque em espécie ou transferência para outras contas.

O último depósito ocorreu em setembro, e a última liberação para saque, em novembro. A Caixa informa que foram creditados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores.

Cerca de R$ 7,9 bilhões que foram creditados e não movimentados até 30 de novembro voltaram as contas do FGTS dos trabalhadores em questão. Então, caso essas pessoas ainda queiram os valores devem fazer a solicitação pelo aplicativo do FGTS até o dia 31 de dezembro. Assim, o dinheiro é transferido novamente para conta digital da Caixa.

Como sacar o FGTS emergencial?

É possível realizar o saque em espécie do FGTS emergencial em terminais de autoatendimento da Caixa e em lotéricas. Para isso, basta fazer login no aplicativo Caixa Tem e clicar em “Saque sem Cartão”. Depois em “Gerar código para saque”.

Então, o trabalhador deve digitar esse código ao fazer o saque em caixa eletrônico. O mesmo vale por uma hora. No visor do caixa, basta clicar na opção do Saque FGTS Emergencial. Feito isso, deve-se digitar o CPF e clicar em continuar para digitar o código. Por fim, basta escolher um dos valores sugeridos para saque ou digitar o valor desejado.

