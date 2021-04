Saque-aniversário do FGTS: veja qual grupo recebe este mês

O saque-aniversário do FGTS começou a ser pago para os trabalhadores de carteira assinada que nasceram em abril. O pagamento do benefício nesta modalidade segue de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários.

Com o saque-aniversário do FGTS os trabalhador conseguem sacar o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço uma vez por ano. Esta modalidade, no entanto, deve ser solicitada previamente para poder ter direito.

Segundo a Caixa, cerca de 10 milhões de trabalhadores fizeram opção peço saque-aniversário do FGTS. Por outro lado, este tipo de saque não permite ao beneficiário que retire todo o saldo do Fundo de Garantia.

Regras do saque-aniversário

O trabalhador de carteira assinada tem direito a apenas um percentual do valor com o saque-aniversário do FGTS. Quanto maior for o saldo disponível na conta do Fundo de Garantia, menor será o percentual para que seja feita a modalidade de saque anual.

Uma outra regra do saque-aniversário do FGTS é que os trabalhadores que optam por esta opção não tem direito ao valor integral disponível na conta em caso de demissão sem justa causa. Isso significa que o trabalhador só recebe a multa de 40% aplicada ao valor do FGTS do último contrato.

Após optar pelo saque-aniversário, o trabalhador só tem direito a retornar a modalidade normal após dois anos. O prazo para o saque é de até três meses, já contando com o mês do aniversário.

O saque-aniversário do FGTS pode ser ativado até o último dia do mês do aniversário do trabalhador. Quem optar por fazer a ativação depois desta data só recebe o valor no ano seguinte à solicitação.

Cronograma de pagamentos do saque-aniversário do FGTS

Os atuais beneficiários, que são os trabalhadores nascidos em abril, conseguem sacar o benefício durante todo o mês e também pelos próximos dois, maio e junho. Confira o calendário completo de todos os meses.

Janeiro De janeiro a março Fevereiro De fevereiro a abril Março De março a maio Abril De abril a junho Maio De maio a julho Junho De junho a agosto Julho De julho a setembro Agosto De agosto a outubro Setembro De setembro a novembro Outubro De outubro a dezembro Novembro De novembro a janeiro de 2022 Dezembro De dezembro a fevereiro de 2022

