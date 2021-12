Valor do seguro-desemprego em 2022: quanto o trabalhador pode ganhar?

Se você for elegível para receber o valor do seguro-desemprego em 2022, saiba que o benefício terá reajuste de acordo com o salário mínimo, que entra em vigor a partir de janeiro. O montante é calculado com base na média salarial dos últimos três meses antes da demissão, então saiba quanto o trabalhador poderá receber.

Valor do seguro-desemprego em 2022

Anualmente, o reajuste feito no valor do seguro-desemprego é realizado com base no salário mínimo nacional que, por sua vez, é alterado de acordo com o INPC (Índice Nacional dos Preços ao Consumidor). Como a inflação neste ano já atingiu 10,04%, o salário mínimo deverá passar de R$ 1.100 para R$ 1.210,44. Se essa projeção se confirmar a quantia mínima recebida por meio do seguro-desemprego em 2022 também será de R$1.210,44.

Também existe um valor máximo que pode ser recebido pelos trabalhadores. Neste ano por exemplo, o teto estipulado é de R$ 1.911,84. Mas com o reajuste do benefício passará a ser de R$ 2.085,81 a partir de janeiro. Vale lembrar que esses valores se tratam de uma estimativa com base nas informações do governo federal, portanto, a confirmação do valor do seguro-desemprego 2022 será conhecida oficialmente em janeiro.

Segundo o Ministério da Economia, para custear as parcelas do seguro-desemprego no próximo ano serão gastos cerca de R$ 41 bilhões para aproximadamente 8,2 milhões de brasileiros.

Quanto posso receber de seguro-desemprego?

O valor do seguro-desemprego em 2022 por parcela vai variar para cada trabalhador, visto que leva em consideração a média salarial da remuneração recebida nos últimos três meses anteriores à dispensa e o tempo trabalhado.

Para esse cálculo o trabalhador deve somar os últimos três salários e dividir o resultado por três. Depois, é aplicada a porcentagem que varia conforme as faixas de salário que ainda serão atualizadas em 2022, mas para que possamos entender o cálculo do valor do seguro-desemprego, multiplique o resultado da média salarial da seguinte forma:

Média de faixas de salário | Valor da parcela do Seguro Desemprego

Salário de até R$ 1.686,79 -> Multiplica-se a média por 0,8 (80%)

Ganho de R$ 1.686,79 a R$ 2.811,60 -> Se ultrapassar R$ 1.686,79 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma a R$ 1.349,43

Salário acima de R$ 2.811,60 -> A parcela será de R$1.911,84

Para o pescador artesanal, empregado doméstico e o trabalhador resgatado, a quantia é fixa e o governo disponibiliza o valor é de um salário mínimo.

Como calcular o valor do seguro desemprego? ​

Para calcular o valor das parcelas do seguro desemprego é considerada a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Existem três faixas salariais, sendo que o percentual são diferentes para cada faixa.

Para quem tem salário médio dos três últimos meses de até R$1.686,79, o valor do benefício é resultado da multiplicação da média por 0,8 (chegando a 80% da média). No entanto, há um piso para o valor: nenhum benefício pode ser menor do que R$ 1.210,44., um salário mínimo em 2022.

Na faixa intermediária, para o trabalhador com renda média entre R$1.686,80 e R$2.811,60, multiplica-se o que exceder R$ 1.686,79 por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.349,43. Com essas operações se chega ao valor.

Na faixa mais alta estão aqueles cuja média salarial dos últimos três meses é superior a 2.811,60. Para esses trabalhadores, vale o valor máximo do benefício em 2021: R$ 1.911,84. O reajuste ocorre ano a ano, em decorrência da variação do salário mínimo. Ou seja, em 2022 o valor pode ser maior.

Quantas parcelas de seguro-desemprego tenho direito?

Quem deseja saber o valor total que irá receber, ainda deve levar em consideração o número de parcelas a que a que têm direito, visto que podem ser liberadas de 3 a 5 parcelas. Isso será definido conforme as seguintes regras:

3 parcelas: é preciso ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 6 meses;

4 parcelas: é necessário ter atuado em empresa com carteira assinada por, ao menos, 12 meses;

5 parcelas: é exigido que o trabalhador tenha tido a carteira assinada por, ao menos, 24 meses ou mais;

Para conferir qual o valor do benefício liberado, os cidadãos podem acessar o site servicos.mte.gov.br do Ministério da Economia. Basta cadastrar uma senha e o CPF e clicar em “seguro-desemprego” e, depois, entre na opção “consultar seguro-desemprego”. A solicitação do benefício também pode ser feita nesta plataforma.

Regras para receber seguro-desemprego 2022

Apesar do valor do seguro-desemprego em 2022 mudar, não há previsão de que serão feitas alterações nas regras para receber esse pagamento. Diante disso, veja a seguir os critérios que, se forem cumpridos, garantem o recebimento deste seguro:

>> ter recebido salário de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica;

>> ter sido demitido sem justa causa;

>> não tem condições de garantir o sustento da família;

>> não estar recebendo outro benefício previdenciário, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente;

Aqueles que farão o primeiro pedido do seguro-desemprego em 2022, precisam ter registro em carteira de trabalho por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à data de dispensa. Se for a segunda solicitação do benefício, o trabalhador deve ter pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses anteriores à demissão.

Por fim, para as demais solicitação de seguro, é exigido 6 meses de trabalho imediatamente anteriores ao desligamento. O pagamento do seguro-desemprego ser feito em até 30 dias após a solicitação e se o trabalhador cumprir com todos os requisitos.

