CMN e Banco Central adiam portabilidade de crédito para 2021

O Banco Central e Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quinta-feira (23) que as novas regras para portabilidade de crédito e débitos em conta ficam para o ano que vem. Sendo assim, mudanças nos requisitos que permite a transferência de saldo devedor de contas para uma outra instituição financeira, com situação mais vantajosa, entrarão em vigor somente em março de 2021.

Contudo, a aprovação das novas regras aconteceu em novembro do ano passado. Mas, já sofreu outro adiamento, de abril para novembro deste ano.

“Esses ajustes decorrem da necessidade de as instituições reguladas concentrarem esforços, especialmente em tecnologia, nos projetos prioritários e estruturantes para o Sistema Financeiro Nacional, o Pix e o Sistema Financeiro Aberto (Open Banking)”, justificou o Banco Central.

Além da transferência de saldo devedor em conta para outro banco, a portabilidade de crédito nas operações com cheque especial teve adiamento. Mas também, crédito imobiliário do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e a criação do “Documento Descrito de Crédito” (DDC).

O fornecimento do documento será pelas instituições financeiras com informações sobre a operação de contratação de crédito, quando o devedor solicitar.