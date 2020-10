Com R$ 25 bilhões já liberados, micro e pequenas empresas podem solicitar créditos da Caixa

Com cerca de 200 mil contratos fechados com empresas, os créditos do FGI e Fampe podem ser contratados no site da Caixa Econômica Federal

Nesta quarta-feira (21), a Caixa Econômica Federal atingiu o valor de R$ 25 bilhões disponibilizados para as micro e pequenas empresas nas principais linhas de crédito durante a pandemia. Foram cerca de 200 mil contratos com empresas. A liberação de recursos tem sido mais fácil conforme acordos do banco com o Sebrae.

O presidente Pedro Guimarães já reforçou anteriormente o posicionamento da Caixa em sua estratégia de sua gestão o apoio ao pequeno e microempresário brasileiro. “São eles que movem a economia do país. Geram renda e emprego. Nada mais justo que o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes, ofereça apoio e auxilie os microempresários do país a superar essa crise ”, avaliou.

Pronampe

Desde 16 de junho, quando o banco começou a operar a linha, foram contratados R$ 12 bilhões no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Entretanto, mesmo que o programa já tenha seu limite esgotado, o Ministério da Economia tem trabalhado em uma terceira rodada do Pronampe, com maior alavancagem e pode se tornar permanente.

Fundo Garantidor para Investimentos

Através do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), então, foram R$ 10,5 bilhões emprestados. A linha oferece taxa de juros a partir de 0,63% ao ano, com 60 meses para quitar o empréstimo. Também possui carência nos pagamentos, que pode variar de seis a 12 meses.

Assim, o programa é administrado pelo BNDES e tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito pelas empresas de pequeno e médio portes, pela disponibilização de garantias frente aos impactos econômicos decorrentes da pandemia do Covid-19.

Para acessar a linha de crédito, basta acessar o site da Caixa e preencher o formulário informando o interesse ou ir até agências. O banco realizará o contato se a empresa estiver apta.

Fundo de Aval ás Micro e Pequenas empresas

Além disso, a Caixa liberou R$ 2,5 bilhões para o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), projeto em parceria com o Sebrae. Ele tem como objetivo garantir até 80% de uma operação de crédito contratada, dependendo do portal empresarial do solicitante e da modalidade de financiamento.

