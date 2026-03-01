Como saber se fui aprovado no Bolsa Família de 2026 e como receber

As famílias que estão em situação de vulnerabilidade social podem se inscrever no programa Bolsa Família de 2026. Mas após o cadastro, uma dúvida bastante comum é como saber se fui aprovado no Bolsa Família. Se você também está esperando o resultado do seu cadastro, confira a seguir quais as formas de verificar a aprovação do benefício.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), reestruturado em 2023 para atender às famílias de baixa renda. Podem participar aquelas que possuem renda por pessoa de até R$ 218,00 mensais, limite estabelecido para a linha de pobreza atual. Isso garante que o suporte chegue a quem realmente precisa de auxílio nutricional e financeiro.

Além de obedecer ao limite de renda, também é necessário ter inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico). Atualmente, o Bolsa Família paga benefícios mensais de no mínimo R$ 600,00 para milhões de famílias brasileiras, incluindo adicionais para crianças e gestantes. Vale ressaltar que o governo mantém o foco na unificação de dados, garantindo que o programa seja a principal rede de proteção social do país, com depósitos realizados digitalmente através do aplicativo Caixa Tem.

Como saber se fui aprovado no Bolsa Família?

Se você já fez sua inscrição e está em dúvida sobre como saber se foi aprovada no Bolsa Família, saiba que uma notificação é enviada via aplicativo e uma carta pode chegar à sua casa informando a aprovação. Além disso, você também receberá o cartão do programa para movimentar os valores ou poderá usar o aplicativo Caixa Tem para transferências.

Mas se ainda não recebeu o aviso, uma opção é fazer uma consulta através do aplicativo oficial “Bolsa Família”. Para utilizar, instale o aplicativo em seu celular e siga os seguintes passos:

1 – Na tela inicial clique em “acessar”;

2 – Informe seu CPF e senha do Gov.br;

3 – Digite a senha ou valide seu acesso;

4 – Acesse a plataforma de consulta.

Após a validação dos dados, você pode conferir na tela inicial se o benefício foi aprovado. Através dessa plataforma também é possível ter acesso ao calendário de pagamentos pelo NIS. O cidadão que não possui acesso à internet e quer saber se foi aprovado no Bolsa Família, também pode ir até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Mas antes, se informe na prefeitura de sua cidade sobre o horário de atendimento. Em algumas localidades a orientação é fazer o agendamento prévio. Outra opção para conferir se foi aprovado no Bolsa Família é entrar em contato com o Disque Social do Governo Federal. Para isso, basta ligar no telefone 121 ou no Atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 111.

Como ver a lista de beneficiários do Bolsa Família?

Além de fazer a consulta do resultado individual, também é possível verificar quem está na lista de beneficiários do Bolsa Família. Isso é possível porque a transparência pública permite o controle social sobre os recursos do governo. A divulgação dessa lista é feita através do Portal da Transparência disponibilizado pela Controladoria-Geral da União (CGU). Então, veja como conferir a lista nesta opção:

Passo a passo para fazer a consulta no Portal da Transparência:

Acesse o portal da transparência;

informe o NIS do Responsável Familiar ou o nome completo do beneficiário, clique em “buscar”;

confira os resultados; após encontrar o beneficiário escolhido, clique no nome;

na próxima tela confira as informações do beneficiário e a situação do benefício mensal detalhado.

Quanto tempo demora para receber o Bolsa Família após o cadastro?

Não existe um prazo exato para começar a receber o Bolsa Família. Após a inscrição, todos os dados da família são verificados pelo MDS, que confere mensalmente se há orçamento disponível para novas concessões.

Sendo assim, para manter o equilíbrio nos pagamentos, também é feita uma triagem constante para excluir aqueles que não cumprem mais os requisitos. O tempo de todo esse processo pode variar, mas a média para análise e inclusão na folha de pagamento costuma ser de 45 a 90 dias após a entrada no sistema.