Confira o calendário do Bolsa Família de março de 2026

O calendário do Bolsa Família 2026 já tem datas definidas para o pagamento do mês de março. A nova rodada começa no dia 18 de março e segue até o dia 31, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Assim como nos anos anteriores, os depósitos são feitos de forma escalonada, sempre nos últimos 10 dias úteis do mês. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro no mesmo dia em que o valor é creditado na conta.

A seguir, veja o calendário completo atualizado.

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 18 de março de 2026

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 19 de março de 2026

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 20 de março de 2026

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 23 de março de 2026

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 24 de março de 2026

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 25 de março de 2026

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 26 de março de 2026

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 27 de março de 2026

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 30 de março de 2026

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 31 de março de 2026

Os valores podem ser sacados nas agências da Caixa ou movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas, fazer transferências via Pix, emitir cartão virtual de débito e consultar extrato.

Diferentemente de outros benefícios sociais, o Bolsa Família libera o saque no mesmo dia do depósito.

Qual o valor do Bolsa Família em 2026?

O valor mínimo garantido pelo programa é definido pelo governo federal, podendo variar conforme a composição familiar. O cálculo leva em consideração:

Número de integrantes da família

Presença de crianças de até 6 anos

Gestantes

Adolescentes

Renda mensal por pessoa

Famílias com crianças e adolescentes podem receber adicionais, conforme as regras vigentes do programa.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é pago às famílias que têm renda mensal de até R$ 218 por pessoa que vive na mesma casa e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastramento é realizado nos postos de atendimento da assistência social dos municípios, como o CRAS.

Para continuar recebendo o benefício, é obrigatório cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

Realizar o pré-natal durante a gestação;

Acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter todas as vacinas atualizadas, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas exigências, como faltas frequentes na escola ou vacinas em atraso, pode resultar em bloqueio temporário do benefício.

Por isso, é fundamental manter todos os dados atualizados e cumprir as condicionalidades exigidas pelo programa.

Como consultar o pagamento?

O beneficiário pode verificar se o valor foi depositado por meio de: