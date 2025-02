Como sacar o Pé de Meia: governo deposita R$ 1000 hoje

A partir desta terça-feira, 25 de fevereiro, o governo federal faz o depósito de R$ 1 mil do Pé de Meia, programa voltado aos estudantes do ensino médio. O pagamento será feito até a quinta-feira, dia 27, então veja como sacar.

Como sacar o dinheiro do Pé de Meia?

Estudantes que participam do Pé-de-Meia que terminaram um dos três anos do ensino médio regular em escola pública no ano passado recebem, de 25 a 27 de fevereiro, a parcela de R$ 1 mil. O pagamento será realizado por crédito em conta Poupança Social Digital ou Poupança CAIXA Tem, em nome do estudante, independentemente de sua idade.

Para os estudantes menores de 18 anos, será necessária a autorização do Responsável Legal para que o próprio estudante possa movimentar a sua conta.

A Poupança Social Digital e a Poupança CAIXA Tem são movimentadas pelo Aplicativo CAIXA Tem. Também estão disponíveis os terminais de autoatendimento, Unidades Lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui para saque da conta utilizando-se o saque digital com token ou cartão da conta.