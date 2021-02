Confira as melhores ações de tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos

Está interessado em adicionar ações de empresas inovadoras em sua carteira, mas tem dúvidas sobre os papéis mais indicados? Conversamos com o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, e com Gabriel Sampaio, da VERK Investimentos. Eles sugeriram quais consideram as melhores ações de tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos no momento.

Para Sampaio, é importante entender que há diferenças no cenário dos dois países, já que nos Estados Unidos, um terço das maiores ações são do setor de tecnologia. No Brasil, por outro lado, apesar de já haver um bom número de unicórnios, ainda não é considerável o número de papéis na bolsa.

“Recentemente algumas dessas empresas abriram seu capital. Por exemplo, a Méliuz, maior operadora de cashback do Brasil. Mas há ainda muito espaço para o crescimento das empresas de tecnologia por aqui. Um passo comum nesse processo é a abertura de capital. Empresas como o Nubank, por exemplo, devem abrir capital em breve. No entanto, a bolsa de valores já apresenta boas oportunidades de investimento em empresas de qualidade”, afirma Sampaio.

Chinchila complementa, explicando que no Brasil alguns players novos no setor de tecnologia estão entrando na Bolsa. Eles aproveitam o cenário de capitalização via mercado de capitais. “A pandemia acelerou o ambiente competitivo e renovou a busca por novas tecnologias no varejo e diversas frentes de negócio. Entre elas: Neogrid, Méliuz, Enjoei e Locaweb”.

Locaweb está entre melhores ações de tecnologia no Brasil para analistas

As ações da Locaweb (LWSA3) fazem parte da recomendação de melhores ações de tecnologia para Sampaio da VERK e Chinchila, da Terra Investimentos. A empresa é líder no mercado de domínio e hospedagem e tem conseguido diversificar as receitas por meio de soluções SaaS (software as a service) e e-commerce. Também teve a melhor performance de IPO em 2020, registrando valorização de 330%.

“A empresa possui um modelo de negócios resiliente, combinando alta receita recorrente (de hospedagem e assinaturas de software), baixo churn (taxa que indica o cancelamento de clientes) e uma base de clientes diversificada, que pode ser alavancada à medida que a empresa agrega novos serviços e recursos. Também conta com mais de 373 mil clientes; oportunidade de penetração em um mercado amplo; modelo de negócio com forte fluxo de receitas recorrentes e o portfólio extenso de produtos, que gera oportunidades de cross-selling e up, explica Chinchila. Seu preço-alvo para a ação em 12 meses é de R$ 28.

Outras sugestões de papéis para ficar de olho no Brasil

Os especialistas também citaram outras recomendações de melhores ações de tecnologia no Brasil. Para Sampaio, vale ficar de olho na Méliuz e na Stone. A primeira é pioneira no mercado de cashback e registrou valorização de mais de 80% em janeiro deste ano. “A empresa apresenta uma forte cultura e apresenta excelentes números de UX (experiência do consumidor). As vendas online em 2019 representaram 5,5% das vendas do varejo, contra 10,9% nos EUA, assim, a empresa se encontra em um mercado com vasto potencial de crescimento, além disso, há ainda boas oportunidades de fusões e aquisições.”

Já a Stone, do setor de maquininhas, vem se mostrando bastante resiliente, mesmo estando em um setor de alta competitividade. “As ações da empresa subiram mais de 100% em 2020 e, na visão do BTG, ainda há espaço para mais crescimento.”, explica Sampaio.

Entre as recomendações de melhores ações de tecnologia no Brasil para Chinchila, da Terra Investimentos, estão Totvs ON (preço-alvo de R$ 34 em 12 meses), Sinquia ON (preço-alvo de R$ 28 em 12 meses), Linx ON (preço-alvo de R$ 40 em 12 meses) e Neogrid ON (preço-alvo de R$ 14 em 12 meses)

E nos Estados Unidos?

Finalmente, com relação às melhores ações de tecnologia nos Estados Unidos, as recomendações da Terra Investimentos se baseiam em métodos de tendências e preços (análise técnica). As sugestões são referentes a investimentos por meio de BDRs.

São elas: Apple (APPL3 INC/APPL34), Alphabet inc.(GOGL 34), Salesforce.com (SSFO34), Facebook (FBOK34) e Tesla (TSLA34).