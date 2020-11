Confira o calendário completo do auxílio emergencial para novembro

Com a divisão do benefício em ciclos, separados em depósitos e liberação para saques, é importante se atentar ao calendário completo do auxílio emergencial. Ao todo são seis ciclos de pagamentos, e os beneficiários recebem seus R$ 600 ou R$ 300 de acordo com seu mês de nascimento.

Nota-se ainda que para os contemplados pelo Bolsa Família, os pagamentos ocorrem nos 10 últimos dias úteis de cada mês. E levam em consideração o final do Número de Identificação Social (NIS).

Em 1º de novembro ocorreu o último depósito de pagamentos do ciclo 3, para os nascidos em dezembro. Ao passo que, com o início do ciclo 4, já foram pagas parcelas para beneficiários que fazem aniversário entre janeiro e maio.

Então, veja o calendário completo do auxílio emergencial até o fim do mês de novembro :

11 de novembro

Beneficiários nascidos em junho recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

12 de novembro

Beneficiários nascidos em julho recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

13 de novembro

Beneficiários nascidos em agosto recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

14 de novembro

Liberação para saques e transferências para beneficiários nascidos em março . Podem sacar nesse dia os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

15 de novembro

Beneficiários nascidos em setembro recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no ínicio do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

16 de novembro

Beneficiários nascidos em outubro recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

17 de novembro

Contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 1 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

18 de novembro

Beneficiários nascidos em novembro recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Além disso, contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 2 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

19 de novembro

Contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 3 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

20 de novembro

Beneficiários nascidos em novembro recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Além disso, contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 4 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

21 de novembro

Liberação para saques e transferências para beneficiários nascidos em abril e maio . Podem sacar nesse dia os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

22 de novembro

Beneficiários nascidos em janeiro recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 8ª parcela do benefício, referente ao auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

23 de novembro

Beneficiários nascidos em fevereiro recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 8ª parcela do benefício, referente ao auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Além disso, contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 5 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

24 de novembro

Liberação para saques e transferências para beneficiários nascidos em junho . Podem sacar nesse dia os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

Além disso, contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 6 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

25 de novembro

Beneficiários nascidos em março recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 8ª parcela do benefício, referente ao auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Além disso, contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 7 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

26 de novembro

Liberação para saques e transferências para beneficiários nascidos em julho . Podem sacar nesse dia os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

Além disso, contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 8, recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

27 de novembro

Beneficiários nascidos em abril recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 8ª parcela do benefício, referente ao auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Além disso, contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 9 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

28 de novembro

Liberação para saques e transferências para beneficiários nascidos em agosto e setembro . Podem sacar nesse dia os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

29 de novembro

Beneficiários nascidos em maio recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 8ª parcela do benefício, referente ao auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

30 de novembro

Beneficiários nascidos em junho recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa

Para quem entrou no início do programa, esta é a 8ª parcela do benefício, referente ao auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Além disso, contemplados do Bolsa Família com NIS terminado em 0 , recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

