Não consigo acessar o Caixa Tem: saiba como resolver o problema

Lançado em 2020, o aplicativo Caixa Tem foi utilizado inicialmente para realizar o pagamento do Auxílio Emergencial, liberado pelo Governo Federal durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19. Apesar do fim do benefício, a plataforma ainda é usada para a liberação e movimentação de outros benefícios sociais como o Auxílio Brasil e o Saque Extraordinário do FGTS, por exemplo. Mas, nos últimos dias o número de relatos de brasileiros que afirmam não conseguir acessar o Caixa Tem vem aumentando.

Não consigo acessar o Caixa Tem, e agora?

Para liberar o acesso ao aplicativo, é preciso entender primeiro qual problema está bloqueando seu uso. Os casos mais comuns são: instabilidade na conexão, alto número de pessoas aguardando na fila de espera ou dados incompletos.

Além disso, o usuário pode não estar com a versão mais atualizada do aplicativo. Para conferir se é esse o caso, é necessário entrar na loja de aplicativos do seu celular e procurar por Caixa Tem. Caso apareça a opção atualizar, clique e aguarde que a versão mais recente da plataforma seja instalada em seu celular. Em seguida, tente acessar o aplicativo novamente.

Instabilidade

No caso de instabilidade da conexão, é comum que o aplicativo fique travado em uma tela de carregamento. Caso possua internet móvel, tente desconectar o Wi-Fi e refazer a conexão. Aguarde alguns momentos e veja se o acesso foi liberado. Se o problema persistir, será preciso aguardar até que a estabilidade volte ou procurar outra conexão para realizar o acesso.

Fila de espera

Outro ponto que pode levar a demora para a conexão com o aplicativo é o alto número de acessos. Nesse caso, ao abrir o Caixa Tem, o usuário encontrará uma mensagem informando sua posição na fila de espera e o tempo que deverá aguardar para conseguir entrar.

Acesso bloqueado

Já para quem está com os dados incompletos e teve o acesso bloqueado pela Caixa, é possível realizar a liberação virtualmente. Para tal, será preciso informar o CPF e senha já cadastrados no aplicativo e em seguida selecionar a opção ‘Liberar acesso’, disponibilizada no menu inicial. No chat que será aberto dentro do aplicativo, estará disponível um link de conversa do WhatsApp. O usuário deverá clicar nele e enviar os documentos que serão solicitados. Segundo a Caixa, após concluir esse processo, o acesso ao Caixa Tem será liberado em até 48h.

Se após seguir essas etapas ainda não for possível entrar no aplicativo, será preciso procurar uma agência da Caixa para resolver o problema pessoalmente. Nesses casos, é comum que apareça uma mensagem de aviso no próprio aplicativo indicando a necessidade. Para realizar o atendimento, a orientação do banco é que o usuário compareça com um documentos de identificação pessoal com foto e CPF.

Leia também:

Auxílio Brasil vai aumentar para R$ 600? Veja valor do benefício