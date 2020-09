Conheça a história de Luiza Trajano, a bilionária responsável pelo sucesso da Magalu

Luiza Trajano é o nome responsável pelo sucesso da Magazine Luiza, que se configura hoje entre as maiores varejistas no Brasil. Marketing e inclusão digital estão entre os elementos presentes em sua trajetória.

São 1 113 lojas físicas em 819 cidades, de 21 estados. E, no contexto da pandemia do coronavírus a companhia desenvolveu ainda mais o seu e-commerce, aumentando consideravelmente as vendas online. É uma empresa de capital aberto e portanto, tem ações negociadas na bolsa de valores.

Além do legado na Magalu, ela também atua em outras instituições, como no Grupo Mulheres do Brasil, em que ela é presidente.

Segundo site da Forbes, sua fortuna está estimada em US$ 5 bilhões. A seguir, conheça a trajetória da empresária que está com 68 anos.

Carreira de Luiza Trajano

Luiza Helena Trajano nasceu em 9 de outubro de 1951, em Franca, interior de São Paulo. Então, com apenas 12 anos de idade ela iniciou sua vida profissional, quando optou por trabalhar de balconistas da loja de seus tios Luiza Trajano Donato e Pelegrino José Donato, durante suas férias escolares.

Foi em 1957 que os tios de Luiza compraram a pequena loja de presentes Cristaleira. A tia, chegou a fazer um concurso na rádio local para que os moradores da cidadezinha escolhessem um novo nome para o negócio. O escolhido foi Magazine Luiza, em homenagem a tia de Luiza.

Já com 18 anos de idade, Luiza Helena começou a trabalhar como vendedora no negócio da família. Enquanto isso, estudava Direito na Faculdade de Direito de Franca, onde se formou em 1972. Nesse período de formação acadêmica, ela passou por vários setores da Magazine Luiza, sendo promovida a gerente, encarregada e superintendente.

Então, aos 40 anos de idade, em 1991, assumiu o comando da companhia à convite de sua tia.

Como a Magazine Luiza cresceu tanto?

Sendo assim, com a liderança de Luiza Trajano as lojas Magazine Luiza ganham um novo ciclo. Já no ano seguinte de seu início no comando, houve inauguração das primeiras Lojas Virtuais. Elas funcionavam da seguinte maneira: o cliente ia até uma loja e, com a ajuda de um vendedor, comprava pelo computador um produto que não estava disponível fisicamente no local.

Ademais, também merece destaque a campanha Liquidação Fantástica. Foi uma estratégia para aumentar as vendas em janeiro, mês caracterizado pelo baixo movimento no varejo. Tratava-se de um saldão; com descontos expressivos a ideia foi bem sucedida e acontece até hoje.

No ano de 2000 há lançamento do site de comércio eletrônico da Magazine Luiza. E, de 2002 à 2014 a empresa passa pelo ciclo do Crescimento Sustentável.

Dessa forma, a partir de 2015 é a vez do ciclo de Transformação Digital. Ano em que foi lançada a nova versão do aplicativo Magazine Luiza. Além disso, há a implantação do Mobile Vendas em 180 lojas.

No ano seguinte o filho de Luiza, Frederico Trajano, assume o cargo de CEO da companhia. E em 2018 a Magazine Luiza adota o nome de Magalu.

Assim, no atual ano de 2020 a Magalu lança o MagaluPay, método de pagamento adicionado ao aplicativo da companhia. Ainda no contexto pandêmico, houve a implementação do Parceiro Magalu, que permite que autônomos e pequenas empresas criem lojas virtuais gratuitamente dentro do site da Magazine Luiza.

Prêmios de Luiza Trajano

Em relação às premiações, Luiza foi a primeira colocada no ranking Top Influencer do LinkedIn brasileiro em 2019. Sendo eleita Personalidade do Ano de 2020 pela Câmara do Comércio Brasil-EUA. A saber, em 2017, a empresária foi uma das destacadas no grupo de Mulheres Mais Poderosas do Brasil, elencado pela Forbes.

Atualmente, Trajano é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Atua também como Conselheira em 12 entidades, dentre elas Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil. Além de presidir do Grupo Mulheres do Brasil, criado em 2013 com o intuito de estimular o protagonismo feminino em ações da sociedade civil.

Nota-se ainda que Trajano recebeu convite da Dilma Rousseff, durante seu mandato presidencial, para ser ministra de Micro e Pequenas Empresas. Ela recusou o pedido, por não querer envolvimento no meio político.