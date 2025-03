Copom deve elevar taxa selic a 14,25% nesta quarta-feira

O mercado financeiro espera que o Comitê de Política Econômica (Copom) eleve em 1 ponto percentual a taxa básica de juros (Selic) em sua reunião desta quarta-feira, 19 de março. Na ata relativa ao último encontro, o comitê mostrou manter preocupação com o cumprimento da meta de inflação assim como com os riscos fiscais.

Já é dado como certa a elevação da taxa Selic, passando dos atuais 13,25% para 14,25% ao ano, o maior patamar desde 2016. A menor taxa durante esse terceiro mandato do presidente Lula (PT) foi de 10,75%.

Um dos desafios da taxa Selic alta é o encarecimento do crédito, redução do consumo e desaceleramento do crescimento econômico. O movimento ocorre em meio a um cenário de inflação persistente.

A decisão deve ser divulgada por volta das 18h (de Brasília).

© Raphael Ribeiro/ Banco Central

