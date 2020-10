Copom se reúne nesta quarta (28) e deve manter taxa de juros a 2%

Segundo os analistas financeiros, a alta da inflação e a falta de clareza sobre o controle dos gastos públicos poderão elevar a taxa de juros em 2021 – mas, com a manutenção da taxa de 2% da taxa Selic até setembro de 2021. A partir de outubro do ano que vem, no entanto, o aumento deverá ocorrer. Pelas estimativas, a taxa avançaria para 2,5% ao ano em outubro de 2021, para 2,75% em dezembro, para 3% ao ano em janeiro de 2022 e para 3,25% ao ano em março daquele ano.

De acordo com pesquisas feitas ainda pelo Banco Central, para o fim de 2022 e 2023, a previsão do mercado é que a taxa Selic suba para 4,5% ao ano e 6% ao ano, respectivamente. Segundo o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira, o Banco Central deve sinalizar, no comunicado da reunião do Copom, alguma mudança ou decisão diferente para um segundo momento. “Talvez subir a taxa de juros num futuro próximo ou indicar alguma iniciativa mais tranquila em relação aos riscos de desaceleração da economia. Isso é o que eu espero por ora, mas não vejo nada de diferente em relação à taxa básica de juros [nesta quarta]“, explicou ele.