Data do auxílio mês de agosto: novas datas do Auxílio Brasil

A data do auxílio mês de agosto de 2022 foi alterada e terá um acréscimo de R$ 200. O pagamento do Auxílio Brasil de agosto foi antecipado e será realizada entre os dias 9 e 22, de acordo com instrução normativa publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, 25 de julho.

O acréscimo de R$ 200,00 no benefício será pago durante cinco meses, entre agosto e dezembro deste ano. O valor só aumentou em razão da PEC aprovada no Congresso Federal e publicada no Diário Oficial da União no último dia 20 de julho.

Além do aumento do auxílio, a portaria ainda dobra o valor do vale-gás e cria outros benefícios. Muito esperado pela população, o benefício de R$ 600,00 começa a ser pago já em agosto, com datas estabelecidas pelo calendário conforme o NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Data do auxílio mês de agosto: como fica o calendário com o aumento?

A nova data do auxílio mês de agosto foi definida na publicação de instrução normativa no Diário Oficial da União na segunda-feira, 25 de julho. Conforme o texto, o pagamento do Auxílio Brasil começara no dia 9 de agosto. O Ministério da Cidadania não prevê antecipar o benefício, apesar da pressão do Governo Federal.

Segundo o calendário informado no site do Governo Federal e também da Caixa, em agosto os pagamentos seguem a seguinte ordem:

Final de NIS 1 – 09/08, terça-feira

Final de NIS 2 – 10/08, quarta-feira

Final de NIS 3 – 11/08, quinta-feira

Final de NIS 4 – 12/08, sexta-feira

Final de NIS 5 – 15/08, segunda-feira

Final de NIS 6 – 16/08, terça-feira

Final de NIS 7 – 17/08, quarta-feira

Final de NIS 8 – 18/08, quinta-feira

Final de NIS 9 – 19/08, sexta-feira

Final de NIS 0 – 22/08, segunda-feira

Lembrando que a data do auxílio mês de agosto segue o pagamento conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário inscrito no CadÚnico (Cadastro Único), principal banco de dados para políticas assistências do Governo Federal.

Resumindo, o Auxílio Brasil de agosto será pago entre os dias 9 e 22 deste mês.

Qual o valor do Auxílio Brasil em agosto 2022?

De agosto até dezembro de 2022, os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber R$ 600,00 mensais. As cinco parcelas foram previstas na Proposta de Emenda à Constituição e tem sido vista como medida eleitoreira já que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma queda na popularidade.

Os R$ 200,00 a mais no benefício está limitado a cinco parcelas e não será pago de forma retroativa. O acréscimo está dentro da PEC que também dobrou o Vale-Gás, além de criar o auxílio diesel para caminhoneiros e auxílio combustível para taxistas.

A aprovação da PEC que estabeleceu o valor do Auxílio Brasil de agosto até dezembro de 2022 em R$ 600,00 prevê gastos de mais de R$ 41 bilhões no que vem sendo chamado “pacote de bondades” a poucos meses das eleições.

Importante frisar que a partir de janeiro de 2023 o Auxílio Brasil volta ao piso de R$ 400,00 a depender do perfil familiar.

Todos os beneficiários já contemplados pelo Auxílio Brasil vão receber, automaticamente, os R$ 600,00 já a partir de agosto.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil de R$ 600,00?

Para receber o benefício de R$ 600, as famílias devem estar inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) que serve de base para todos os programas sociais do País e manter os dados atualizados.

O principal critério para ser contemplado é se encaixar como extrema pobreza ou pobreza.

Tem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Tem renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 até R$ 210,00.

Além de se enquadrar na faixa de renda acima, o Auxílio Brasil estabelece como deve ser o perfil familiar dos contemplados, por exemplo: é necessário que a família candidata ao benefício apresente, em sua composição, gestantes, lactantes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

E não basta só receber até R$ 210,00 mensais por pessoa integrante da família. O Governo Federal determina que medidas devem ser seguidas para garantir a manutenção do benefício, confira:

Realização do pré-natal (em caso de gestantes);

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Entenda que as famílias que são elegíveis a receber o Auxílio Brasil já estão sendo contempladas. Quem recebia o Bolsa Família, antigo programa de transferência de renda, foi encaminhado ao Auxílio Brasil automaticamente.

Importante também ressaltar que não existe como se inscrever especificamente para o Auxílio Brasil, isso porque todos os benefícios sociais do Governo Federal usam como base de dados o CadÚnico.