Dinheiro esquecido do PIS Pasep: saiba consultar com o CPF

Dinheiro esquecido do PIS Pasep: saiba consultar com o CPF

Pelo menos 320 mil trabalhadores que deixaram de sacar o PIS/PASEP referente ao ano-base de 2019, já podem solicitar o resgate do dinheiro. Mas quem não sabe se tem direito ao dinheiro esquecido do PIS Pasep pode fazer a consulta pelo CPF.

Consulta do dinheiro esquecido do PIS Pasep pelo CPF

Existem três formas de confirmar se possui dinheiro esquecido do PIS Pasep: pela internet, pelo telefone ou presencialmente. Veja como fazer a consulta neste canais oficiais pelo CPF:

Aplicativo CTPS Digital

Para fazer a consulta pelo CPF através da internet, o trabalhador deve acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), que que pode ser baixado para celulares nas versões Android e IOS para iPhone. É necessário cadastrar uma senha para acessar a seção “Consultar Abono Salarial”.

Assim, informe o ano que deseja consultar e confira se há dinheiro esquecido do PIS Pasep para saber se possui valores a receber do abono salarial de 2019, além do saldo que está disponível para saque.

Internet Banking

Os trabalhadores que são correntistas da Caixa Econômica Federal também podem fazer a consulta pelo CPF através do Internet Banking, que funciona como um banco virtual aberto 24 horas, todos os dias da semana. Essa plataforma pode ser acessada pelo celular ou computador, basta informar o login e a senha cadastrada junto à instituição financeira.

Após acessar como de costume, procure pela opção “PIS” para conferir as informações do abono que estão disponíveis na conta do trabalhador e saber se há dinheiro esquecido do PIS Pasep.

Consulta por telefone

Também está disponível o telefone 158 que direciona o cidadão para a Central de Atendimento Alô Trabalho. O telefonema é gratuito de qualquer telefone fixo; por sua vez, chamadas por celular serão cobradas. O atendimento eletrônico é automatizado ou por meio de um atendente.

Consulta presencial

Quem preferir receber atendimento presencial, pode ir até uma das agências da Caixa e solicitar informações sobre dinheiro esquecido do PIS Pasep. Em grande parte do país, o atendimento ao público acontece das 10 horas às 16 horas. Para isso também tenha em mãos o CPF para que o atendente localize a conta do trabalhador.

Como sacar PIS esquecido?

Para fazer o saque do dinheiro esquecido do PIS Pasep, o trabalhador deve fazer a solicitação de resgate da quantia de forma presencial em unidades regionais do Ministério do Trabalho. Para isso, tenha em mãos documento com foto para a identificação do trabalhador.

Também está disponível a requisição de forma virtual pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br. Neste caso, deve ser colocado no lugar de “uf” a sigla do estado em que o trabalhador reside. Ainda pela internet, é possível fazer a solicitação pelo aplicativo CTPS Digital. Para isso, faça a atualização do sistema para a plataforma mais recente.

Assim, será aberto um recurso administrativo para que a liberação do pagamento seja enviado à Caixa Econômica Federal, no caso do Programa de Integração Social (PIS). Para aqueles que possuem direito ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), a ordem de pagamento será enviada para o Banco do Brasil.

Vale ressaltar que não haverá um calendário específico para esse pagamento, que acontecerá à medida que o pedido de resgate do dinheiro esquecido do PIS PASEP for aprovado. O pagamento será depositado na conta do trabalhador que deve ser informado no momento da solicitação de resgate. Assim, o cidadão terá até o dia 29 de dezembro para realizar o saque. Caso deixe de fazer novamente, deverá esperar o próximo calendário para fazer um novo pedido.

Saiba Mais

Quem trabalhou em 2021 tem direito ao PIS em 2022? Entenda regra