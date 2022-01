Dinheiro esquecido nos bancos: como consultar e receber

Contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível, cobranças indevidas por parte dos bancos, recursos de grupos de consórcio e sobras ou cotas de cooperativas de crédito agora estão disponíveis para os cidadãos que não procuraram os valores nos bancos. O Banco Central (BC) lançou uma ferramenta que permite a consulta do dinheiro que por algum motivo foi esquecido nos bancos e, com isso, estima que uma bolada esteja disponível para seus respectivos donos.

A criação da plataforma chamada Registrato começou em junho do ano passado e o BC acredita que muitos brasileiros não saibam que têm algum valor nas instituições bancárias do país. A ferramenta tem a finalidade de informar se o cidadão tem direito a receber algum valor e, por meio de alguns dados, providenciar a devolução junto ao banco. Saiba como consultar.

Isso é mais comum do que se imagina. Para se ter ideia, o valor esquecido nos bancos atualmente pode chegar a R$ 8 bilhões. São cobranças indevidas, como tarifas ou parcelas, recursos de consórcios ou de cooperativas e saldos que por ventura tenham ficado no banco quando a conta foi encerrada.

Como saber se tenho dinheiro esquecido em algum banco?

Para saber se tem algum valor a receber, é preciso acessar o sistema que fica no site do BC com um login único do Governo Federal (Gov.br) – que dá acesso a cerca de 1.500 serviços públicos federais, estaduais e municipais com apenas um registro – ou com um cadastro no próprio site do BC. Depois, é só clicar na aba “Valores a Receber” e verificar se há algum dinheiro esquecido para resgatar nos bancos. No aplicativo do banco também é possível fazer a consulta.

Se não tiver dinheiro esquecido nos bancos, o usuário lê a mensagem “Atualmente, você não possui valores a receber”. Caso tenha, o próprio sistema indica como solicitar a devolução. Os dados e os valores são de responsabilidade das instituições financeiras.

Desde o anúncio, o site da instituição tem demonstrado instabilidade devido à grande quantidade de acessos. Por isso, talvez seja necessária uma certa paciência por parte dos brasileiros na hora de consultar se tem algo a receber, já que a dificuldade de acessar o sistema tem sido alvo de muitas reclamações.

Como fazer a consulta – Passo a passo

– Acesse o site do Banco Central e entre na seção “Minha Vida Financeira”, clique em “Valores a Receber” e depois em “Consulta ao Relatório Valores a Receber”;

– Vá em “Iniciar Consulta” e insira o seu CPF. O sistema vai dizer se você tem algum dinheiro esquecido nos bancos;

– Se tiver algum valor a receber, no próprio site do Banco Central, há o “Registrato”. Para acessar, é preciso ter cadastro – ele pode ser feito inserindo os dados pessoais;

– Depois, é só escolher a forma de receber o dinheiro e aguardar o prazo.

Como receber dinheiro esquecido no Banco Central?

O cidadão que tiver algum dinheiro esquecido nos bancos pode solicitar a devolução de duas maneiras: via PIX (nos bancos que fizeram a opção) ou por transferência por DOC ou TED. O prazo para a devolução é de 12 dias úteis. O BC recomenda que quem não receber procure a instituição financeira pela Central de Atendimento e, se mesmo assim o dinheiro não for enviado ao cidadão, é preciso fazer uma reclamação formal no Banco Central.

Na primeira fase, que já está em andamento, o valor a ser devolvido é de cerca de R$ 3,9 bilhões. A segunda fase tem previsão de iniciar ainda no primeiro semestre deste ano.