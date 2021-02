Dívidas das famílias brasileiras atingem o pico na pandemia

A proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso cresceu 1,5 ponto percentual na média de 2020, alcançando 25,5%. Por outro lado, a inadimplência das pessoas físicas com os bancos (atrasos superiores a 90 dias) terminaram o ano passado em 2,8%. Portanto, em um nível abaixo dos 3,5% registrados no fim de 2019.

Nesse sentido, as massivas campanhas de prorrogação e renegociação de dívidas estão dando resultado. De um lado, os consumidores parcelam e pagam as dívidas com descontos. Por outro lado, as empresas reduzem o risco de inadimplência. De fato, as empresas receiam o potencial impacto negativo do fim do auxílio emergencial.