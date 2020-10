Dólar dispara e fecha cotado a R$ 5,76 em dia complicado nos mercados

A quarta-feira foi um dia complicado no mercado financeiro global, e isso não exclui o Brasil, que viu o dólar disparar. No final da tarde, a moeda norte-americana fechou em alta de 1,31%, vendida a R$ 5,7599.

Na maior cotação do dia, o dólar chegou a R$ 5,79, maior valor ao longo de um dia de negociação desde 18 de maio. Naquela data a moeda chegou a valer R$ 5,8025.

Na mínima do dia, chegou a a R$ 5,7025.

Maior valor ainda foi visto no câmbio do dólar turismo, que chegou a R$ 6,0186.

Na parcial do mês de outubro, o dólar acumula alta de 2,52%. No ano já tem valorização de 43,65%.

Segundo os analistas, a alta da moeda dos Estados Unidos se dá, em geral, por conta da crescente dos casos de covid-19 em países do hemisfério norte, além da aproximação da eleição presidencial norte-americana.

Outros índices além do dólar

A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 4,25%, chegando aos 95.368 pontos, no cenário de pessimismo com a economia mundial. Esse foi o pior índice desde 2 de outubro.

O pior desempenho do dia ficou com ações da Cielo, que fecharam o pregão com queda de 11,66%.

O Euro, moeda do bloco econômico europeu, fechou o dia cotado a R$ 6,7660.