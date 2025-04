Dólar hoje (09/04): moeda passa de R$ 6,05 com tensão entre China e EUA

Dólar hoje (09/04): moeda passa de R$ 6,05 com tensão entre China e EUA

Nesta quarta-feira (9), o dólar comercial registra forte alta, superando a marca de R$ 6,05. O movimento ocorre em meio a novas tensões comerciais, após a China anunciar retaliações às tarifas impostas pelos Estados Unidos.​

Às 9h11, a moeda norte-americana operava em alta de 1,11%, cotada a R$ 6,065 para venda. Na B3, o contrato de dólar futuro para maio subia 0,75%, atingindo 6.082 pontos.​

Na sessão anterior, terça-feira (8), o dólar fechou com valorização de 1,49%, cotado a R$ 5,9985, alcançando o maior valor de fechamento desde 21 de janeiro deste ano.​

InfoMoney

O Banco Central anunciou para hoje um leilão de até 20 mil contratos de swap cambial tradicional, visando a rolagem do vencimento de 2 de maio de 2025.​

Cotação do dólar turismo:

Compra: R$ 6,006

Venda: R$ 6,186

A escalada nas tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo tem influenciado diretamente o mercado cambial, refletindo na valorização do dólar frente ao real.

Tudo de economia no DCI.