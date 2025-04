Dólar hoje (15/04): moeda sobe com retaliação da China e aumenta tensão

O dólar comercial fechou em alta nesta terça-feira (15), cotado a R$ 5,85, com avanço de 0,88%. A valorização da moeda americana ocorre em meio ao aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que voltou a preocupar os investidores e influenciar os mercados emergentes, como o Brasil.

A nova rodada de instabilidade teve início após a China anunciar tarifas de 34% sobre produtos norte-americanos, como retaliação às medidas comerciais do governo de Donald Trump. A decisão de Pequim reacendeu os temores de uma guerra comercial prolongada entre as duas maiores economias do planeta, o que provoca forte aversão ao risco.

Com isso, investidores voltam a buscar ativos considerados mais seguros, como o dólar. A fuga de capital dos países emergentes, somada ao cenário externo mais conturbado, pressiona a cotação da moeda americana no Brasil. O real é uma das moedas mais sensíveis a esse tipo de movimento.

Além do cenário internacional, o mercado brasileiro acompanha com atenção os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos, em meio às expectativas sobre novos aumentos de juros pelo Federal Reserve. Juros mais altos por lá costumam atrair investidores, retirando recursos de economias como a brasileira.

Na cotação do dólar turismo, a moeda é vendida a R$ 6,08 nas casas de câmbio, com variações conforme o local e as taxas adicionais.

Com a alta desta terça, o dólar hoje acumula valorização na semana, e os analistas não descartam novas oscilações nos próximos dias, dependendo da evolução do impasse entre EUA e China. Para quem vai viajar ou realizar compras internacionais, o momento exige atenção redobrada à cotação.

