Dólar hoje (28/4): moeda abre semana cotada a R$ 5,6

O dólar hoje, 28 de abril, registra leve alta em meio à cautela global com a disputa comercial entre Estados Unidos e China. Às 9h04, o dólar à vista subia 0,07%, cotado a R$ 5,691 na compra e R$ 5,692 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro com vencimento mais próximo caía 0,01%, negociado a R$ 5,690. Na sexta-feira, o dólar à vista havia fechado com leve queda de 0,05%, a R$ 5,6903.

O registro de leve alta frente ao real, reflete o cenário de incertezas no mercado internacional, especialmente em relação às tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Investidores adotaram postura mais cautelosa, atentos às novas movimentações no impasse entre as duas maiores economias do mundo.

Nesta segunda-feira, a moeda americana oscilou durante a sessão, mas firmou ganhos na reta final, acompanhando o movimento de fortalecimento global do dólar frente a outras moedas emergentes. Analistas destacam que o mercado cambial permanece sensível a qualquer sinal de avanço ou retrocesso nas negociações comerciais.

No ambiente doméstico, apesar da expectativa por avanços nas reformas econômicas, o dólar hoje também sentiu a influência do exterior, fator predominante no comportamento da moeda. Especialistas avaliam que o cenário segue volátil e sujeito a mudanças rápidas, dependendo das informações que surgirem sobre o conflito comercial.

Confira as cotações:

Dólar comercial

Compra: R$ 5,691 | Venda: R$ 5,692

Dólar turismo

Compra: R$ 5,734 | Venda: R$ 5,914

