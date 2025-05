Dólar hoje (6/5): moeda sobe para R$ 5,68 com cautela global

O dólar abriu a terça-feira (6) em alta de 0,55%, cotado a R$ 5,68, impulsionado pela cautela dos investidores diante das decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caiu 1,22%, fechando aos 133.500 pontos, pressionado pela queda nas ações da Petrobras.

A valorização da moeda norte-americana reflete o aumento da aversão ao risco no mercado global, com investidores aguardando os desdobramentos da chamada “Super Quarta”, quando o Federal Reserve (Fed) e o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciarão suas decisões sobre as taxas de juros. A expectativa é de que o Fed mantenha os juros inalterados, enquanto o Copom pode sinalizar o fim do ciclo de cortes na Selic.

No mercado acionário, o Ibovespa foi impactado negativamente pela queda nas ações da Petrobras, que recuaram 2,5% após a divulgação de dados operacionais abaixo do esperado. Além disso, a cautela dos investidores em relação ao cenário fiscal brasileiro e às perspectivas para a economia global contribuiu para o desempenho negativo da bolsa.

A combinação de fatores internos e externos elevou a demanda por dólares, levando à alta da moeda americana frente ao real. Analistas destacam que o mercado deve continuar volátil nos próximos dias, à medida que os investidores digerem as decisões de política monetária e avaliam seus impactos nas economias brasileira e norte-americana.