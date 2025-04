Dólar hoje (7/4): moeda sobe com tensão global e se aproxima de R$ 5,90

O dólar iniciou a semana em alta frente ao real, refletindo as preocupações dos investidores com as políticas comerciais dos Estados Unidos. Na manhã desta segunda-feira (7), a moeda norte-americana registrava valorização de 0,56%, sendo cotada a R$ 5,8711 na venda. Na B3, o contrato futuro do dólar para o primeiro vencimento subia 0,47%, alcançando R$ 5,911.

Na última sexta-feira, o dólar à vista encerrou o pregão com alta de 3,72%, cotado a R$ 5,8382. A recente escalada da moeda reflete a apreensão global em relação às tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que elevam temores de uma recessão mundial. Trump propôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações norte-americanas, com taxas “recíprocas” mais elevadas para países com desequilíbrio comercial com os EUA. Essa medida tem gerado receio de uma guerra comercial em larga escala, afetando economias emergentes como a brasileira.

Diante desse cenário, investidores buscam ativos considerados mais seguros, como títulos governamentais e metais preciosos, o que impacta negativamente moedas de países emergentes. A volatilidade cambial deve permanecer enquanto persistirem as incertezas sobre as políticas comerciais norte-americanas e suas implicações para a economia global.

Mercados globais despencam | Dólar

Os mercados globais despencaram na segunda-feira, aprofundando a derrocada das ações globais desencadeada pela guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, e pela resposta enérgica da China às tarifas inesperadamente altas.

O Dax da Alemanha abriu em queda de 9%, enquanto o FTSE de Londres estava cerca de 5% mais baixo. Os mercados europeus estavam, no geral, se saindo melhor do que os mercados asiáticos no início do pregão. O índice de referência Nikkei 225 do Japão fechou em queda de 7,9%, enquanto o Topix mais amplo fechou em queda de 7,7%. A gigante da tecnologia Sony despencou mais de 10%.

Em Hong Kong, onde os mercados financeiros reabriram após um feriado público, o índice de referência Hang Seng fechou mais de 13% abaixo em seu pior dia de negociação desde 1997, de acordo com a lista do índice das maiores perdas diárias históricas. Na China continental, o Shanghai Composite Index fechou 7,3% abaixo. O índice blue-chip CSI300 também perdeu cerca de 7%.

