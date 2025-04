Dólar hoje (8/4): moeda abre em queda com temores de recessão global

​O dólar iniciou a terça-feira (8) cotado a R$ 5,86, após fechar o dia anterior em R$ 5,91, refletindo uma alta de 1,27% em meio a preocupações com uma possível recessão global. No mercado financeiro internacional, o índice Nikkei, do Japão, registrou alta de 6,03%, impulsionado por ganhos no setor de tecnologia e expectativas de negociações entre Japão e Estados Unidos sobre tarifas comerciais.

As principais bolsas europeias também abriram em alta, sinalizando uma possível recuperação após dias de perdas.​

A valorização do dólar impacta diretamente a economia brasileira, influenciando o custo de produtos importados e pressionando a inflação. Investidores acompanham atentamente as movimentações do mercado cambial e as políticas econômicas adotadas pelo governo para mitigar os efeitos da alta da moeda norte-americana.​

