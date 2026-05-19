INSS começa a chamar aposentados no WhatsApp e alerta pode afetar pagamento do benefício; veja quem precisa agir

É golpe ou o INSS envia aviso no WhatsApp para prova de vida?

É golpe ou o INSS envia aviso no WhatsApp para prova de vida?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar notificações pelo WhatsApp para aposentados, pensionistas e beneficiários que ainda precisam regularizar a prova de vida. O aviso está sendo encaminhado apenas para pessoas que não tiveram movimentações recentes identificadas pelos sistemas automáticos do governo.

A mensagem é enviada pela conta oficial “Governo do Brasil”, identificada com selo azul de verificação, e também pode aparecer na caixa de mensagens do aplicativo Gov.br.

A prova de vida é usada para confirmar que o beneficiário continua apto a receber o pagamento mensal, evitando fraudes e depósitos indevidos. Desde 2022, o procedimento passou a ser feito automaticamente na maioria dos casos, sem necessidade de comparecimento presencial ao banco ou ao INSS.

Como funciona a prova de vida automática do INSS?

O cruzamento de dados é realizado com informações registradas em diferentes bases do governo. Entre as atividades que podem comprovar automaticamente que o beneficiário está ativo estão:

vacinação;

emissão ou renovação de documentos;

votação nas eleições;

renovação da CNH;

atendimentos em órgãos públicos;

uso de serviços públicos com biometria.

Quando nenhuma movimentação recente é encontrada, o sistema envia um aviso solicitando a regularização manual da prova de vida.

Quem precisa fazer a prova de vida?

A atualização cadastral deve ser feita apenas pelos segurados que receberam comunicado oficial do governo.

Quem não recebeu mensagem no WhatsApp, alerta no aplicativo Gov.br ou aviso no extrato bancário não precisa tomar nenhuma providência neste momento.

Segundo o INSS, os beneficiários convocados devem regularizar a situação dentro do prazo informado para evitar bloqueios futuros no pagamento do benefício.

Como fazer a prova de vida do INSS

O procedimento pode ser realizado de diferentes maneiras:

pelo aplicativo Meu INSS;

pelo aplicativo Gov.br com reconhecimento facial;

no banco onde o benefício é pago;

pelo aplicativo da instituição financeira, nos bancos que oferecem biometria facial;

presencialmente na agência bancária responsável pelo pagamento.

No Gov.br, basta acessar a área “Prova de Vida”, verificar se existe pendência e seguir as orientações para validação facial.

Como consultar se a prova de vida está regular

Os beneficiários podem verificar a situação pelos seguintes canais:

site ou aplicativo Meu INSS;

Central 135, com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h;

extrato bancário do benefício;

caixa postal do aplicativo Gov.br.

Quando a prova de vida estiver atualizada, o sistema informa a data da última validação cadastral.

INSS alerta para golpes envolvendo prova de vida

O governo federal também reforçou o alerta para tentativas de fraude envolvendo o procedimento.

Segundo o INSS, as mensagens oficiais:

não enviam links externos;

não solicitam senhas;

não pedem CPF, dados bancários ou endereço;

não cobram taxas ou pagamentos via Pix.

O órgão ainda destaca que não envia servidores à casa dos beneficiários para recolher documentos ou realizar prova de vida presencial.

A orientação é utilizar apenas os canais oficiais, como o aplicativo Gov.br, o Meu INSS, a Central 135 ou o banco responsável pelo pagamento do benefício.