WhatsApp Web: como utilizar e quais as vantagens

WhatsApp Web e Desktop são duas extensões do seu aplicativo de comunicação do seu celular. As mensagens que você envia e recebe são sincronizadas entre o celular e o computador, e você pode vê-las em ambos os dispositivos.

O que é o WhatsApp Web?

Com o WhatsApp Web, você pode acessar o popular aplicativo de mensagens em computadores e tablets . Esta versão é de fácil configuração em qualquer um desses dispositivos. Desse modo você pode usar o aplicativo de mensagens mesmo sem telefone.

Em suma, é basicamente um espelho daquilo que você está acostumado a usar no seu celular. Diante disso, basta que você tenha seu iPhone ou celular Android próximo ao computador para usar.

Como usar o WhatsApp Web?

Primeiramente, no seu computador ou tablet, abra o navegador de sua escolha, e acesse a página https://web.whatsapp.com

Em seguida, você será solicitado a ler o código QR que aparece na tela. Se você tiver um celular Android, abra o aplicativo e toque no ícone vertical de três pontos. Logo depois, você deve selecionar a opção WhatsApp Web.

De maneira similar, se você tiver um iPhone, abra o aplicativo, toque em Ajustes, e selecione WhatsApp Web.

Encontrou o código QR? Agora aponte a câmera do seu celular para a tela do seu computador e capture o imagem.

Pronto! Como resultado, a versão Web estará ativo no navegador do seu computador. Você pode simplesmente começar a conversar com seus contatos abrindo seus tópicos de bate-papo. Além disso, você também pode iniciar uma nova conversa clicando no ícone no canto superior esquerdo.

Sem dúvida, para que o aplicativo funcione no computador, o telefone no qual sua conta está ativa precisa estar ligado e ter uma conexão de internet.

Qual a diferença para o WhatsApp Desktop?

Não existe diferença na usabilidade. A versão WhatsApp Web dispensa a instalação de programas no seu computador, pois é baseado em um navegador. Por outro lado, na versão Desktop você precisa instalar um aplicativo que ativa o aplicativo diretamente no seu computador.

Ambos são extensões baseadas no computador da conta WhatsApp do seu telefone. Como resultado, as mensagens que você envia e recebe são espelhadas entre todos os dispositivos.

Quais as vantagens do WhatsApp Web?

O uso no computador facilita a digitação, no caso de pessoas que possuem problemas com os pequenos teclados de celular. Além disso, o envio e recebimento de fotos pelo navegador não ocupa a memória do dispositivo móvel.

O uso do WhatsApp Web traz outras vantagens que aproveitam a facilidade de copiar e colar. Desta forma você pode interagir com outras janelas simultâneas, importando ou exportando informações para o aplicativo. Inclusive, no caso de empresas ou trabalhadores, auxilia a concentrar todo o conteúdo em um computador.

Ah! Todas as versões do aplicativo contam com criptografia ponto-a-ponto, portanto, seus dados ficam protegidos.

É possível fazer chamadas de voz / vídeo?

Ainda não é possível utilizar os recursos de chamadas de voz ou vídeo nas versões para computador. Entretanto, você pode conversar, enviar fotos e vídeos para amigos e familiares. Além disso, pode criar novos grupos, verificar o status, e até mesmo arquivar ou bloquear conversas.

De fato, a equipe do WhatsApp Web está trabalhando para trazer chamadas de voz e vídeo em sua versão web. Já existe inclusive uma versão em testes, que permitirá receber e realizar chamadas em voz e vídeo na versão Desktop.

