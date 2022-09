Quando será a próxima eleição para prefeito? Veja calendário eleitoral

A próxima eleição para prefeito de cada cidade será apenas em 2024. Daqui a dois anos serão eleitos os prefeitos e vice-prefeitos, além dos vereadores de cada cidade do país, por meio do voto dos eleitores brasileiros.

Em 2022, os cidadãos brasileiros precisam decidir parte do rumo do país, elegendo alguns dos representantes do poder federal e estadual.

Confira as principais datas do período eleitoral do ano de 2024.

Quando será a próxima eleição para prefeito no Brasil?

A próxima eleição para prefeito no Brasil ocorre em outubro de 2024, assim como a escolha dos vereadores de cada município. Contudo, as datas exatas do primeiro e segundo turno ainda não foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apenas mais próximo às eleições, o calendário é definido. Porém, sabe-se que os dias de votação sempre ocorrem aos domingos, das 8h às 17h no horário de Brasília. É possível acompanhar todo o processo pelo site oficial do TSE, na sessão calendário.

De quantos em quantos anos ocorrem as eleições municipais?

As eleições municipais, nas quais o eleitor vota para definir prefeito, vice-prefeito e vereadores de sua cidade, ocorrem de quatro em quatros. Este é o mesmo período que duram os mandatos dos candidatos eleitos na esfera municipal.

Como funcionam as eleições no Brasil

As eleições no Brasil ocorrem de por meio da democracia representativa, na qual os eleitores escolhem seus representantes através do voto. A escolha dos candidatos acontece de dois em dois anos de forma alternada. A cada quatro anos são definidos prefeitos e vereadores, nas eleições municipais. Assim como a cada quarto anos ocorrem as eleições para presidente, governadores, senadores e deputados.

Os cargos elegidos na próxima eleição são os de prefeito e vice-prefeito e de vereadores. Cada município precisa escolher um prefeito e vice e o número de vereadores varia de acordo com o tamanho de cada população.

Funções do prefeito e vereador?

O prefeito é a autoridade máxima do poder executivo de um município. Portanto, seus deveres estão ligados com o bem estar de sua população. Segundo o TSE, suas principais funções são:

Organizar os serviços públicos de interesse local;

Proteger o patrimônio histórico-cultural do município;

Garantir o transporte público e a organização do trânsito;

Atender à comunidade, ouvindo suas reivindicações e anseios;

Conservar e melhorar a infraestrutura da cidade

Zelar pelo meio ambiente

Vereador

Embora o prefeito seja a autoridade máxima, ele não governa sozinho. Um elo importante entre o líder do executo e a população são os vereadores. Segundo consta no site da câmara municipal de Belo Horizonte, o vereador tem o dever de ouvir o que os eleitores desejam e precisam, propor e aprovar esses pedidos na câmara municipal, além de fiscalizar a atuação do prefeito.

Quando é possível se candidatar para 2024?

A candidatura para os cargos disputados em 2024 será disponibilizada apenas no segundo semestre do ano eleitoral.

Para se tornar um candidato, no entanto, é preciso atender alguns requisitos, que variam de acordo com o cargo. Mas em suma são eles: ter nacionalidade brasileira; estar alistado com a justiça federal; ter a idade mínima requerida para o cargo; ter domicilio eleitoral na circunscrição e ser filiado a um partido político.

Cargos Eleição 2022

Como a próxima eleição para prefeito ocorre apenas em 2024, é preciso saber quem é eleito este ano.. Ou seja, cada eleitor, deve escolher um presidente, um governador, um senador, um deputado federal e um deputado estadual ou distrital. Além disso, no total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação.

Este ano, a disputa presidencial está principalmente entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

O primeiro turno das eleições de 2022 ocorre no dia 2 de outubro, nesta data os eleitores comparem às urnas e votam em todos os seus candidatos. Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Caso haja segundo turno, ele será realizado no dia 30 do mesmo mês.

Em 2022, a população define quem será o próximo presidente do país e os governadores de todos os estados mais do Distrito Federal. Também é escolhido um terço do senado federal, composto por 81 senadores, todos os 513 deputados federais e todos os deputados estaduais.

O TSE disponibiliza um calendário eleitoral completo, com todos os meses do ano. Nele, estão registrados todos os eventos importantes que ocorrem durante o ano de eleição, por exemplo, que dia começa a campanha eleitoral na televisão. É possível verificar todas as datas desde o dia de votação até o que é permitido fazer durante a campanha ou na hora de votar. O site é público e aberto a todos que quiserem tirar suas dúvidas.