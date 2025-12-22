Economia

Esse ano vai ter Horário de Verão? Como vai ser em 2026

Desde 2019 o modelo é usado no Brasil

Escrito por Anny Malagolini
Horário de Verão 2026 Foto: KYT4N/Getty Images

Com início do verão, estação que marcava o início da mudança dos ponteiros dos relógios, o brasileiro voltou a questionar se o Horário de Verão vai voltar. O modelo foi abolido em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e não deve ser retomado em 2026.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), o governo continua avaliando, de forma periódica, a possibilidade de adoção do horário de verão. Até o momento, porém, não há indicação de retomada da medida.

A pasta explica que o horário de verão deixou de entregar os resultados esperados em termos de economia de energia. A principal razão é a mudança no padrão de consumo da população, marcada pelo aumento significativo do uso de aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos de refrigeração ao longo da tarde.

Com isso, o pico de demanda deixou de ocorrer no período noturno, quando o adiantamento dos relógios fazia diferença, e passou a se concentrar por volta das 15h. Esse deslocamento esvaziou a eficácia da política, tornando o horário de verão pouco eficiente nas condições atuais do sistema elétrico brasileiro.

Quem criou o Horário de Verão e para o que serve?

A ideia do horário de verão surgiu ainda no século 18. Em 1784, o cientista e político norte-americano Benjamin Franklin sugeriu que adiantar os relógios permitiria aproveitar melhor a luz natural durante os meses mais quentes do ano, quando o sol nasce mais cedo.

Na prática, porém, a proposta só começou a ser adotada mais de um século depois. A primeira experiência oficial ocorreu em 1915, na Alemanha, em meio à Primeira Guerra Mundial, como forma de economizar energia.

No Brasil, o horário de verão foi implantado pela primeira vez na década de 1930, entre 1931 e 1932. Depois disso, a medida voltou de forma intermitente: entre 1949 e 1952, em 1963 e novamente de 1965 a 1967.

O objetivo sempre foi o mesmo: reduzir o consumo de energia elétrica no horário de pico, geralmente no fim da tarde e início da noite. Ao adiantar os relógios em uma hora, buscava-se diminuir a necessidade de iluminação artificial nesse período.

A adoção passou a ser regular a partir de 1985, durante o governo de José Sarney. Com o tempo, porém, alguns estados deixaram de participar. As regiões Norte e Nordeste, mais próximas da linha do Equador, não registram variações significativas na duração dos dias ao longo do ano e, por isso, acabaram ficando fora do sistema.

No exterior, o horário de verão ainda é adotado em países da Europa e da América do Norte, além de locais como Rússia, Cuba e Turquia. Na Oceania e na América do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Chile também mantêm sistemas semelhantes, com regras próprias para cada região.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Dia 24 de dezembro é feriado ou não?

Segunda parcela do décimo terceiro deve cair até essa semana

Bradesco está fora do ar hoje? O que aconteceu e quando volta

Bolsa Família de dezembro vai ter abono natalino?

Veja a lista de cidades em que o dia 8 de dezembro é feriado

Entenda o motivo da greve dos caminhoneiros em dezembro de 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes