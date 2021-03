Focus: mercado eleva previsão para inflação em 2021 para 4,81%

Pela décima segunda vez seguida, economistas e analistas de mercado elevaram a previsão para a inflação em 2021. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, foi projetado em 4,81% na pesquisa semanal Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, 29. ante os 4,71% da semana passada.

Inflação em 2021

Com esse novo aumento, a expectativa de inflação do mercado se manteve acima da meta central prevista para o ano de 2021, que está em 3,75%. No ano passado, a inflação oficial bateu nos 4,25%, após uma forte pressão no setor de alimentos. O sistema de metas do Banco Central prevê o intervalo de 2,25% a 5,25% para a inflação anual, dentro do qual não há o descumprimento das metas de inflação fixadas para o ano.

A previsão para o crescimento da economia entre mais de 100 instituições financeiras, seguiu em sentido oposto, com a maioria reduzindo a aposta do Produto Interno Bruto (PIB), de 3,22% da última pesquisa Focus, para 3,18% na pesquisa desta segunda-feira.

PIB – Inflação

Com a recuperação da economia ainda mais devagar, afetada pelo crescimento dos casos de covid-19, somado à falta de um Plano de Imunização mais efetivo, com baixo número de imunizados e volume insuficiente de vacinas, os analistas reviram para baixo o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que passou dos 3,22% , na semana passada, para 3,18%, nesta segunda-feira. Foi a quarta queda da estimativa registrada pelo boletim para o desempenho da economia em 2021. Para 2022, também houve piora na previsão, passando de 2,39% para 2,34%.

Selic – Inflação

Para a taxa básica de juros, o mercado manteve sua projeção de uma Selic em 5,00% ano. A taxa foi elevada na última pesquisa Focus, da semana passada, de 4,00% para os 5,00% atuais mantidos agora. Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (copom) elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 075 ponto porcentual, para 2,75% ao ano. Foi a primeira alta após seis anos em que a taxa foi ou mantida ou reduzida. Para 2022, a taxa de 6,00% ao ao projeta na última semana também foi mantida agora.

Dólar

A projeção para a taxa de câmbio em 2021 subiu de R$ 5,30 para R$ 5,33, e para o fechamento de 2022 subiu de R$ 5,25 para R$ 5,26. Para a balança comercial, a projeção do saldo, para 2021, foi mantida a projeção de R$ 55 bilhões de superávit feita na última semana. Para 2022, a estimativa é de uma superávit menor, de R$ 50,50 bilhões, porém acima da estimativa da semana anterior, de R$ 50,00 bilhões.

