Funcionamento de bancos será retomado na sexta-feira, 17 de junho

O funcionamento de bancos foi interrompido na quinta-feira, 16 de junho, em razão da celebração Corpus Christi, No entanto, o a operação das agências bancárias será normal na sexta-feira (17).

Funcionamento de bancos será retomado na sexta-feira

O governo federal chegou a definir a sexta-feira como ponto facultativo, conforme com publicação no Diário Oficial da União publica dia 14. Mas de acordo com a febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos voltam a funcionar na sexta-feira, 17 de junho. Assim, quem tiver contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento para o dia 16 de junho poderá pagá-los, sem acréscimo no dia seguinte.

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, mas caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, recomenda o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

De acordo com a Fenabram, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis todos os dias para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking). Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário.

Próximos feriados

Já chegamos perto do meio do ano e ainda há alguns feriados pela frente – mas a maioria não será prolongado. O dia 9 de julho vai cair em um sábado.

O feriado da Independência, celebrado em 7 de setembro, vai cair em uma quarta-feira, assim como o de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e o de Finados, no dia 2 de novembro.

Já o feriado do dia 15 de novembro, da Proclamação da República, cairá em uma terça-feira, portanto, há chances de um feriadão prolongado.

Por fim, o dias 24 e 25 de dezembro, e 31 de dezembro e 1º de janeiro 2023, cairão em um sábado e domingo. Depois, é só se preparar para o calendário do próximo ano.